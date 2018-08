La loi suisse empêche le travail à la sauce méditerranéenne

Et si les vagues de chaleur de plus en plus régulières et longues changeaient les habitudes de travail en Suisse? Qu’il fasse 15 °C ou 35 °C, certains actifs - agriculteurs, ouvriers, etc. - n’ont pas le choix de travailler dehors ou en usine à heures fixes.

Par contre, de nombreux employés du secteur tertiaire peuvent abattre leurs tâches sur leur canapé ou au bord de l’eau, au moyen d’une simple connexion Internet. Le dernier sondage FlexWork mené en 2016 a révélé que sur les 4,65 millions de personnes actives dans l’économie suisse, 2 millions ont théoriquement la possibilité de travailler de manière mobile.

Des horaires plus souples

Dans ces périodes de grandes chaleurs, les entreprises qui promeuvent toute l’année le télétravail et la flexibilité des horaires remarquent que cette possibilité est appréciée et utilisée. «Nous n’avons pas pris de mesures particulières liées à la chaleur. Grâce aux horaires de travail flexibles et à la possibilité de home office, de nombreux collaborateurs peuvent aménager leur temps et leur lieu de travail», souligne Leilah Ruppen, porte-parole de La Mobilière.

Au sein de Swatch Group, le télétravail a le vent en poupe dans les professions qui le permettent. L’entreprise ne constate pas, dans cette période de canicule, de recours plus important à cette possibilité, communique-t-elle. La flexibilité des horaires en revanche est très utilisée. «Beaucoup de nos employés profitent d’horaires flexibles si les exigences de la production le permettent - et peuvent ainsi quitter leur poste de travail plus tôt. Cela est très apprécié, surtout en cette période, pour profiter par exemple de la fin d’après-midi», indique Bastien Buss, responsable de la communication du groupe horloger.

Les employés fédéraux peuvent aussi aménager leurs horaires si le fonctionnement du service le permet, souligne le service média de l’Office fédéral du personnel. Aux CFF, le télétravail est déjà le standard pour le personnel administratif, indique-t-on.

En période de canicule, le bénéfice du travail à la maison n’est pas environnemental, même si l’employé évite de prendre sa voiture ou les transports en commun pour aller travailler. Directeur exécutif de l’Energy Center de l’EPFL, François Vuille l’explique: «Selon une estimation grossière, le télétravail en Suisse permet d’espérer une économie de carburant de l’ordre de 0,25 TWh par an, soit au plus 0,5% de la consommation annuelle du parc automobile. C’est très peu. Et on ne peut pas s’attendre à un gain d’énergie grâce au télétravail en période de grandes chaleurs. Il y a très peu de climatisations en Suisse et à moins que personne n’aille travailler, les entreprises qui disposent d’un tel système doivent continuer à le faire fonctionner.» C’est donc davantage une question de confort et de flexibilité.

Le cadre reste strict

Reste que les entreprises contactées précisent que la souplesse a ses limites, par respect du cadre légal. Aujourd’hui, la loi impose que le travail soit fait dans un espace de 14 heures, pauses et heures supplémentaires comprises.

Autrement dit, il est théoriquement illégal en Suisse de travailler entre 5 h et 11 h, de consacrer son après-midi à faire une sieste ou se rafraîchir, puis de reprendre entre 19 h et 21 h 30.

Une initiative parlementaire à l'étude

À Berne, une initiative parlementaire veut changer cela et ambitionne de «moderniser» la loi pour l’adapter à la «réalité» du télétravail. Le conseiller national Thierry Burkart (PLR/AG) en est l’auteur. «La possibilité de travailler à la maison doit rester du ressort de l’entreprise et de l’employé. Je ne dis pas qu’il faille obliger quiconque à le faire mais j’estime que si on veut pratiquer le home office, on doit pouvoir en avoir la possibilité. Et cela nécessite le changement de quelques règles.» Le parlementaire propose ainsi d’allonger à 17 heures l’espace-temps durant lequel le travail doit être effectué. Il estime qu’en cette période de chaleur, ce serait particulièrement approprié.

«C’est vrai que lorsqu’il fait très chaud, les gens aimeraient peut-être travailler très tôt le matin, aller à la piscine avec les enfants et reprendre le soir. Mais maintenant, ils n’ont pas cette possibilité à cause des règles en vigueur.» En commission du Conseil national, la proposition de Thierry Burkart a passé l’épaule très facilement.

La gauche accuse

Mais la gauche est très remontée contre l’idée. Elle accuse la droite, qui a déposé un bouquet d’interventions sur le droit du travail, de vouloir affaiblir la protection des travailleurs. «Ce qui est proposé est une vision idéologique de dérégulation du marché du travail. La droite n’a pas attendu la canicule pour faire ces propositions», réagit la conseillère nationale Ada Marra (PS/VD).

La Lausannoise est sensible à l’argument de la chaleur. «Je comprends bien le problème. Dans les bureaux, il y a rarement l’air conditionné et sur les chantiers par exemple, on devrait renoncer à travailler aux heures les plus chaudes. On peut aménager les infrastructures et réfléchir à des horaires méditerranéens. Mais pour cela, il n’est pas besoin de flexibiliser toute l’année.»

Thierry Burkart se défend vigoureusement de vouloir péjorer les conditions des travailleurs. «Je ne comprends pas du tout l’opposition frontale des syndicats à ma proposition. Je ne veux pas modifier la durée quotidienne ou hebdomadaire du travail. Il s’agit simplement de donner une nouvelle possibilité aux employés», assure le PLR.

30% des actifs aimeraient être plus mobiles

Selon le dernier sondage représentatif FlexWork, 30% des actifs aimeraient travailler davantage de manière mobile. Avec la recette méditerranéenne? La commission du Conseil des États donnera une amorce de réponse lorsqu’elle traitera l’initiative parlementaire Burkart.

En réponse à une motion de Lisa Mazzone (Verts/GE) sur le droit à la déconnexion, le Conseil fédéral mettait toutefois en garde. Il estime «important de définir des laps de temps pendant lesquels le travail doit être fourni et d’autres pendant lesquels il n’a pas à l’être, sous l’angle en particulier des risques psychosociaux.» Histoire d’éviter l’épuisement, même au bord de la piscine. (24 heures)