La migration modifie le palais des Suisses

Si aujourd’hui s’enfiler une barquette de sushis à midi ou un kebab au sortir de l’apéro paraît parfaitement normal, cela l’était moins il y a une vingtaine d’années.

L’accélération des flux migratoires et de la mondialisation modifie de manière conséquente nos habitudes alimentaires. Une étude récente de l’Institut fédéral de recherche agronomique suisse – Agroscope dresse un rapport direct entre les flux migratoires et la variabilité des importations de produits exotiques.

En Europe, le marché de l’ethno-alimentaire est en croissance constante. Le chiffre d’affaires des produits utilisés dans les plats étrangers était estimé à trois milliards d’euros dans plusieurs pays européens (Angleterre, France, Allemagne, Suède, Espagne, Italie, Belgique et Irlande) en 2003, et à sept milliards d’euros en 2006. Bien qu’il n’existe pas de chiffres de comparaison pour la Suisse, l’Agroscope estime que «le marché potentiel devrait être similaire».

En juin 2018, le Secrétariat aux migrations (SEM) a compté 2 068 455 étrangers résidant sur notre territoire, dont 653 044 provenant d’États tiers. Plus ces personnes viennent de pays éloignés, moins leur palais est coutumier des subtilités du Cenovis et du Parfait.

La Suisse importe plus

Les Asiatiques sont particulièrement demandeurs de produits provenant de leur pays d’origine, en particulier la viande, des fruits et légumes ou des préparations à base de ces aliments. Les importations de viande en provenance d’Asie augmentent ainsi de 20% si la proportion de personnes originaires de pays asiatiques vivant en Suisse augmente de 10%, remarque l’Agroscope.

Les communautés africaines sont, quant à elles, demandeuses de céréales, de légumes et de leurs préparations, des produits à base de farine ou d’amidon ou encore des légumes conservés dans du vinaigre provenant de leurs pays d’origine. L’arrivée des migrants du continent américain s’accompagne, quant à elle, d’importations de poissons et produits à base de poisson.

Nos assiettes en mode «ethno-food»

Le potentiel du marché de l’«ethno-food» a été repéré depuis quelques années déjà par les géants de l’agroalimentaire, mais également par les petits producteurs. Selon le magazine «Schweizer Bauer», plusieurs centaines d’agriculteurs offrent des spécialités exotiques à base de produits suisses.

Une société bernoise propose par exemple du sarma depuis 2011, une spécialité balkanique, à partir de choux cultivés en Suisse. De nombreux laitiers ont également adapté leurs produits à leur nouvelle clientèle; du tzatziki et des yaourts turcs pour une laiterie soleuroise à la feta et au panir (sorte de fromage indien) pour un producteur saint-gallois. Le secteur de la viande n’est pas en reste, à l’instar de ce boucher zurichois proposant kebab et cevapcici (brochettes d’agneau) élaborés avec de la viande suisse. La plus grande entreprise de kebab, Royal Döner à Winterthour, qui possède 65% du marché suisse, assure que ses produits sont fabriqués avec de la viande 100% suisse.

Exotique au XVIe siècle, la patate constitue de nos jours l’ingrédient phare de plusieurs de nos plats nationaux, à l’instar des rösti ou de la raclette. Aujourd’hui, la population suisse locale adopte des plats provenant d’autres cultures – tacos, curry ou nems sont de plus en plus intégrés dans nos habitudes culinaires. Un facteur qui renforce encore le potentiel du marché de l’«ethno-food». (24 heures)