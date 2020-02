La moitié des gens vit dans un ménage endetté

Arriéré de paiement, leasing ou encore hypothèque: plus de 40% de la population vivait en 2017 dans un ménage avec au moins une dette. Les familles nombreuses, les chômeurs et les étrangers sont les plus touchés.

Les arriérés de paiement constituent le type de dette le plus fréquent. Près d'une personne sur cinq est touchée, selon une enquête sur les revenus et conditions de vie (SILC) réalisée par l'Office fédéral de la statistique (OFS) et publiée mardi.

Les impayés ou retards de paiement d'impôts et de primes assurances sont les plus courants. Ils touchent respectivement 9,9% et 7,3% de la population. Mais les arriérés peuvent également concerner le loyer, les intérêts hypothécaires, les remboursements de crédits, les pensions alimentaires, les factures d'eau, d'électricité, de gaz, de chauffage, de télécommunications ou autres.

Les familles (25%) sont plus touchées que les ménages sans enfant (11%). Et plus d'un tiers des personnes vivant dans une famille monoparentale ont été confrontées à au moins un arriéré de paiement pendant les 12 mois précédents.

Après les arriérés de paiement, ce sont les leasings pour véhicule (14,6%) qui constituent les dettes les plus fréquentes. Viennent ensuite les dettes auprès de la famille ou d'amis (10,3%) et les petits crédits ou crédits à la consommation (9%).

Un chômeur sur quatre poursuivi

Au total, 42,5% de la population vit dans un ménage avec au moins un type de dette, 18,4% avec au moins deux et 8% avec au moins trois. Cette dernière catégorie est plus présente dans les cantons romands et le Tessin qu'en Suisse alémanique. Les familles avec au moins trois enfants (17%), les chômeurs (15%) ou les étrangers (13%) sont les plus touchés.

Ce sont également ces trois catégories qui font le plus souvent l'objet d'une procédure de poursuite. Dans l'ensemble, 7,6% des ménages comptent au moins une personne visée par une poursuite ou un acte de défaut de bien. Plus d'un chômeur sur quatre est dans cette situation, de même que 23,8% des étrangers et 18,3% des familles nombreuses.

Tendanciellement, les jeunes sont plus nombreux que leurs aînés à s'offrir quelque chose qu'ils ne peuvent pas se permettre. Et un Röstigraben peut de nouveau être observé: les Romands sont deux fois plus nombreux que les Alémaniques à succomber à leurs envies. (ats/nxp)