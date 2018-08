La montagne bouge à nouveau à Bondo

Canton des Grisons Le ministère public des Grisons enquête sur les éboulements meurtriers survenus dans le vallon de Bondo (GR) en août dernier. Plus...

Canton des Grisons La fermeture vaut tant pour les touristes que pour les chasseurs et les propriétaires de mayens. Les cabanes du club alpin suisse sont aussi touchées. Plus...

Bondo (GR) Les éboulements du mois d'août dernier étaient exceptionnels. A long terme pourtant, cela devrait se reproduire. Plus...

Bondo (GR) Le 23 août, trois millions de mètres cubes de roche se sont détachés du Piz Cengalo, emportant huit promeneurs. Plus...

Grisons Le 23 août, un éboulement, le plus important depuis 100 ans, a emporté huit promeneurs et les coulées de boue qui ont suivi ont provoqué d'importants dégâts. Plus...