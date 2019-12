La pauvreté touche plus de 100 000 enfants

Caritas tire la sonnette d'alarme sur la pauvreté des enfants en Suisse. Plus de 100 000 enfants sont touchés et les chiffres ne cessent d'augmenter ces dernières années, selon l'oeuvre d'entraide. Elle interpelle le Conseil fédéral et le parlement.

«La Confédération ne manifeste aucune volonté d'agir. Le Conseil fédéral abandonne la lutte contre la pauvreté aux cantons, ce qui engendre une inégalité des chances», a dénoncé lundi à Berne Caritas. Ses responsables demandent instamment au nouveau parlement de «prendre les choses en main et de créer le cadre juridique d'une lutte nationale contre la pauvreté des enfants».

La Suisse compte quelque 1,7 million d'enfants, dont 103 000 qui sont touchés par la pauvreté. «Autrement dit, dans chaque classe d'école, il y a en moyenne un enfant pauvre, et si on compte les enfants vivant dans la précarité juste au-dessus du seuil de pauvreté, ils sont même trois par classe», a expliqué Marianne Hochuli, responsable du secteur Études de l'ONG.

Un tiers des personnes recourant à l'aide sociale sont des enfants et adolescents. Les enfants représentent le groupe d'âge le plus important des ayants droit à l'aide sociale.

«Il est intolérable que le développement des enfants pâtisse de l'insuffisance des revenus de leurs parents ni que ces enfants soient sanctionnés à cause de la situation familiale dans laquelle ils grandissent», s'est pour sa part alarmé Hugo Fasel, directeur de Caritas Suisse.

Vaud à la pointe

«Il existe des mesures efficaces pour lutter contre la pauvreté des enfants. Quatre cantons en fournissent la preuve. Genève, Vaud, Soleure et le Tessin ont introduit les prestations complémentaires pour familles, engendrant un net recul du nombre de familles qui doivent faire appel à l'aide sociale», explique l'œuvre d'entraide.

Toutes les évaluations montrent que l'instrument est «efficace et que les taux de pauvreté ont notablement baissé dans ces cantons». Le modèle du canton de Vaud est particulièrement efficace. Les prestations complémentaires pour familles y sont versées jusqu'à l'adolescence. De plus, le canton prend à sa charge la plus grande partie des coûts de garde des enfants et rembourse les coûts de la santé, poursuit Caritas.

Le fait qu'en dépit de ces expériences positives, il n'existe pas d'instrument comparable dans les 22 autres cantons montre clairement que la politique fédérale doit maintenant intervenir, insiste Caritas. L'ONG affirme s'engager pour que la Confédération mette en place une loi-cadre qui inscrit dans la législation l'instrument des prestations complémentaires pour familles et l'introduise partout en Suisse.

«La Confédération doit fixer des règles minimales pour sa structure et définir son cofinancement des prestations. Les prestations complémentaires pour familles favorisent la responsabilité personnelle, incitent à travailler et sont administrativement moins lourdes que l'aide sociale», soulignent les responsables de l'oeuvre d'entraide.

Nombreuses causes à la pauvreté des enfants

Il y a de nombreuses raisons à la pauvreté des enfants en Suisse. Un enfant coûte entre 7000 et 14 000 francs par an, un coût particulièrement lourd pour les parents à faibles revenus, relève Caritas. Environ 70% des enfants touchés par la pauvreté en Suisse grandissent dans des familles de «working poor».

Il y a par ailleurs des lacunes en matière d'harmonisation entre vie professionnelle et vie familiale, ce qui pose de gros problèmes notamment aux familles occupant des emplois dans des conditions précaires. Le divorce représente un risque et les enfants de familles monoparentales sont en moyenne plus souvent touchés par la pauvreté que les autres.

Caritas rappelle aussi que la Suisse se situe au-dessous de la moyenne européenne en ce qui concerne les investissements en faveur de l'enfance et de la famille. (ats/nxp)