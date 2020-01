La pie-grièche écorcheur, oiseau de l'année 2020

La pie-grièche écorcheur a été désignée jeudi oiseau de l'année 2020 par l'association BirdLife. Autrefois largement répandu en Suisse, l'oiseau, facilement reconnaissable à son bandeau noir et sa tête grise, n'est présent plus que dans le Jura et des régions alpines.

«En raison de l'utilisation massive d'engrais et de pesticides, des fauches de plus en plus fréquentes et de la destruction de nombreuses petites structures, les populations d'insectes en zone agricole se sont effondrées au cours des dernières décennies [...] En conséquence, la population de pies-grièches écorcheur a diminué de moitié au cours des trente dernières années», s'alarme BirdLife dans un communiqué.

L'oiseau, qui était commun dans toute la Suisse jusqu'au début du XXe siècle, ne subsiste actuellement que dans des sites exploités peu intensivement. «Sur le Plateau, seuls quelques couples isolés subsistent ici et là en milieu cultivé», précise l'association.

Elle appelle la Confédération helvétique «à une transformation de la politique de subventions à l'agriculture» et à la mise en place de «zones centrales plus grandes, comprenant de vastes habitats naturels».

La pie-grièche écorcheur se trouve actuellement dans les savanes de l'Afrique de l'Est et du Sud. Elle devrait bientôt revenir en Suisse, où elle doit commencer à nicher dès la mi-mai. (ats/nxp)