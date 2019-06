La polémique rattrape les grands prix de Formule E

Au-dessus de la mythique fosse aux ours, une impressionnante structure métallique s’élève vers le ciel. De part et d’autre, les deux routes d’accès sont emprisonnées par des murs de protection de plusieurs mètres. Des lignes de bus sont détournées, et plusieurs quartiers bouclés. À quelques jours du grand prix de Formule E, qui se déroulera samedi, c’est toute une zone de la ville de Berne qui est comme prise en otage.

À l’origine, rien ne prédestinait la capitale à accueillir cette compétition. L’an dernier, c’est la ville de Zurich qui était à l’honneur. Mais malgré un indéniable succès populaire – environ 150 000 spectateurs s’étaient déplacés – les autorités ont décidé de ne pas renouveler l’expérience. Pour des raisons d’agenda, mais aussi en raison de l’hostilité manifestée par les riverains et les critiques des partis écologistes.

Les bolides ont beau être propulsés à l’électrique, l’impact climatique de la compétition est néfaste, rappelait «La Liberté» en mars. En Formule E, plus que les tours de circuit, ce sont les 175 000 kilomètres aériens parcourus chaque saison pour le transport du matériel, des équipes et des pilotes qui causent le plus de dégâts pour l’environnement. Les compétitions se tiennent en effet tant en Europe qu’aux USA ou au Moyen-Orient.

«Zurich s’en est débarrassée, et c’est désormais à nous de nous coltiner cette m…», lâche la Bernoise Aline Trede (Verts). La conseillère nationale est remontée. Pas pour des raisons financières – les coûts liés aux infrastructures et à la sécurité seront en effet à la charge de l’organisateur – mais en raison des promesses de la Ville. «On nous a vendu un projet en faveur de l’électromobilité, et au final, on se retrouve avec d’énormes constructions temporaires et de l’espace public confisqué pendant plusieurs jours. Et tout cela pour une course de quelques heures. Franchement, cet événement n’a rien de durable, c’est une catastrophe.»

Imiter la puissance des F1

Son collègue Michael Töngi (Verts/LU) n’en pense pas moins. «Ces courses n’ont pas leur place en Suisse. Promouvoir la mobilité électrique d’accord, mais pas de cette façon. On cherche à imiter la puissance et la vitesse des F1 traditionnelles, alors que ce n’est pas du tout le mode de transport qui doit prévaloir en ville.» Pour lui, on nage à contre-courant.

Les critiques sont sévères, et d’autant plus surprenantes que la ville de Berne est gouvernée par la gauche, avec – cerise sur le gâteau – un écologiste comme maire. Nous avons tenté de joindre Alec von Graffenried, mais ses services nous ont renvoyés vers Reto Nause, l’élu municipal PDC en charge du dossier. «L’objectif de la Ville est de se présenter au grand public et d’engendrer un vaste débat sur l’électromobilité.» Et de rappeler que toute manifestation de grande ampleur engendre automatiquement un mauvais bilan écologique (lire l’encadré).

Lausanne a déjà dit non

Après Berne, d’autres villes suisses seront-elles tentées par l’expérience, puisque la Fédération internationale de l’automobile (FIA) exige que les courses se déroulent dans un environnement urbain? Zurich n’a pas totalement renoncé pour 2021. Des discussions ont été menées à Genève. Aucune décision n’a encore été prise, mais elle pourrait l’être prochainement. C’est par contre un préavis négatif à Lausanne, où l’on voit plus les inconvénients que les avantages que ce type d’événement peut apporter à la ville.

Toutes ces polémiques ont le don d’énerver Fathi Derder (PLR/VD). Le conseiller national est en effet l’homme qui a signé le retour des grands prix autos en Suisse, après leur interdiction en 1955, suite au drame des 24 Heures du Mans qui avait fait 84 morts et une centaine de blessés. Regrette-t-il de les avoir ressuscités? «Jamais de la vie, répond Fathi Derder. Ce genre d’événement est d’une importance capitale pour la Suisse, n’en déplaise à certains groupuscules écologistes.»

Pour lui, c’est une formidable vitrine pour la technologie et l’innovation helvétiques, qui peuvent tester leurs recherches in situ. Et le bilan écologique? «Si on doit décider de la tenue d’un événement sur la base de son bilan carbone, alors on supprime aussi le Paléo. Et même, on renonce à faire des enfants.» (24 heures)