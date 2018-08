La police bernoise n'a pas chômé lors du 1er août

Bâle La Fête nationale, célébrée à Bâle le 31 juillet, a attiré des dizaines de milliers de personnes sur les ponts et les rives du Rhin. Plus...

Suisse La situation de sécheresse et la canicule devraient durer jusqu'au week-end, malgré les gros orages et les fortes rafales de vent qui ont marqué le 1er Août en Suisse. Plus...