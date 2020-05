La police disperse de petites manifs interdites

Malgré l'interdiction de rassemblements liée au coronavirus, des activistes se sont réunis vendredi à Zurich pour plusieurs petites manifestations.

La police municipale a utilisé des haut-parleurs pour disperser la foule et a arrêté plusieurs manifestants. Aucun débordement ni dégât n'ont été signalés. Sur Twitter, la police zurichoise a de nouveau souligné qu'elle ne pouvait pas tolérer de telles actions en raison de la pandémie du coronavirus. «Nous faisons appel à la responsabilité sociale de chaque individu», a-t-elle écrit.

Une usine d'armement attaquée

Par ailleurs, des autonomistes ont attaqué dans la nuit de jeudi à vendredi le site industriel de Rheinmetall Air Defence à Zurich-Oerlikon avec des engins pyrotechniques. Les dégâts ne sont pas encore chiffrés. Les autonomistes ont mis le feu aux engins à l'entrée du site, a expliqué la police municipale zurichoise. Une enquête est en cours.

In der Nacht auf den 30. April haben Unbekannte am Haupteingang der #Rheinmetall Air Defence in #Zürich Oerlikon Pyrotechnik gezündet. Die Aktion steht in Zusammenhang mit #Rojava, der Rüstungsindustrie und dem 1. Mai.https://t.co/x7J2T61eMP#RheinmetallEntwaffnen #riseup4rojava pic.twitter.com/g7hOLVFZka — RHEINMETALL ENTWAFFNEN (@REntwaffnen) May 1, 2020

Les malfaiteurs ont revendiqué leur acte dans la nuit du 1er Mai sur une plate-forme en ligne notoire. Leur objectif est de s'en prendre à l'industrie de l'armement. A Oerlikon, Rheinmetall Air Defence fabrique des canons antiaériens.

Manif aux balcons à Zurich

Au lieu de descendre dans la rue, Zurichoises et Zurichois ont pour une fois manifesté sur leurs balcons: avec un «concert» de couvercles, ils ont bruyamment revendiqué des salaires plus élevés pour le personnel de la vente et soignant.

Rendez-vous était donné à 11h00 tapantes pour manifester aux balcons et fenêtres. Pendant 5 minutes, couvercles de casseroles et sifflets ont retenti dans différents quartiers de la ville à l'appel de l'Union syndicale zurichoise.

Les quartiers traditionnellement de gauche comme le Kreis 4 et 5 ont particulièrement suivi le mouvement. D'autres zones de la ville ne l'ont en revanche guère suivi. En raison de la pandémie du coronavirus, toutes les manifestations de rue du 1er Mai sont interdites cette année. Les divers discours sont exceptionnellement transmis en ligne. (ats/nxp)