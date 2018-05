La police enquête sur un émeutier du G20

Plusieurs perquisitions ont été lancées mardi matin dans quatre pays européens. Ces opérations sont coordonnées par les autorités allemandes à la recherche des émeutiers qui se sont livrés à des débordements à Hambourg lors du sommet du G20 en juillet 2017.

Razzia im Zusammenhang mit den #G20-Krawallen in #Hamburg: Am Morgen durchsuchte die Polizei Wohnungen in Italien, Spanien und der Schweiz. https://t.co/lMkJf2gJ3V — NDR Reporter (@NDRreporter) May 29, 2018

En Suisse, la police recherche un homme de 27 ans vivant à Bremgarten (AG) que les enquêteurs ont identifié. Sa photo avait déjà été diffusée dans le cadre des émeutes d'Elbchaussee, révèle le quotidien allemand Bild.

Des opérations similaires se déroulent à Rome et Gênes en Italie, ainsi qu'à Madrid en Espagne et en France. Sont particulièrement ciblés des locaux ou des points de rassemblement de la scène d'extrême-gauche. La police allemande a pu exploiter de nouvelles preuves vidéo et a collecté des échantillons d'ADN. (nxp)