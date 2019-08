La police pourra en savoir plus grâce à l'ADN

«Il est temps que la loi suive les progrès scientifiques»

Interview de Vincent Castella, responsable d’unité au Centre universitaire romand de médecine légale





Est-ce que cet élargissement des possibilités d’utilisation

de l’ADN est nécessaire?

Absolument. L’élaboration de la loi actuelle date de 2003. À ce moment-là, il était difficile d’imaginer l’évolution qu’allait subir le domaine de l’ADN et toutes les possibilités qui allaient s’ouvrir. Le législateur avait alors inscrit l’interdiction d’utiliser l’ADN pour établir des caractéristiques liées à la personne hors le sexe. Il est temps que la loi suive les progrès scientifiques.



Le phénotypage, c’est fiable?

Le déterminisme génétique reste très complexe et l’environnement peut avoir une influence. La taille d’une personne, par exemple, est très difficile à analyser à partir de son ADN et peut être influencée par l’alimentation. La couleur des cheveux évolue avec l’âge et peut être modifiée par une teinture. Mais de manière générale, la connaissance sur le génome humain s’est beaucoup améliorée car des génomes complets sont analysés sur un nombre croissant d’individus. Ces possibilités n’existaient tout simplement pas en 2003.



L’ADN suscite beaucoup de fantasmes. Aujourd’hui, peut-on dire que c’est un outil banal dans la vie des polices?

Oui. L’utilisation quotidienne de l’ADN est déjà fantastique. Il est possible au niveau national de lier les profils ADN de prélèvements anonymes réalisés sur les lieux d’infraction avec les profils ADN de personnes connues. Cela permet de fournir des pistes sérieuses aux enquêteurs. Ce genre de lien a pu être établi à plus de 5000 reprises en 2018 au niveau national. En Suisse romande, nous établissons chaque semaine une trentaine de liens grâce à l’ADN.



Le Centre universitaire romand de médecine légale est-il déjà équipé pour pratiquer le phénotypage?

Nous avons les appareils nécessaires et avons commencé à nous préparer. Mais cela prendra un certain temps pour mettre au point la méthode d’analyse. Et il faut veiller à rester critique par rapport à ce genre d’approche, d’où l’importance que des experts ADN puissent expliquer les résultats et que les différents acteurs – magistrats et policiers – soient formés.