La pub politique en ligne conquiert tous les partis

Mi-septembre, lorsque vous tapiez «Ada Marra» (PS/VD) sur Google, vous tombiez comme premier résultat sur le site comparatif du PDC. Quelques jours plus tard, nouvelle offensive, avec le nom des partis cette fois. Mardi dernier, avec «UDC Neuchâtel», vous tombiez de nouveau sur la campagne du Parti démocrate-chrétien. Outre la polémique suscitée par cette pratique détonnant avec les us consensuels helvétiques, la campagne met en lumière les redoutables techniques modernes de communication politique 2.0. Pour mettre son site devant ses concurrents, Enigma, l’agence de communication mandatée par le PDC, a utilisé Google Ads, le programme de publicité du moteur de recherche permettant de se mettre en avant à travers l’achat de mots-clés (lire l’encadré). En réalité, tous les grands partis utilisent désormais cette technique, d’une manière plus discrète. Le PDC s’est démarqué parce qu’il s’est payé les noms des candidats et des partis adverses. Les autres se contentent jusqu’ici de cibler principalement des thèmes de campagne.

Radicaux pionniers

Feu les radicaux sont les premiers à y avoir eu recours en Suisse, plus précisément à Genève en 2008, déjà grâce à l’agence Enigma. Le PLR suisse a suivi pendant les élections fédérales 2015 ainsi que, par exemple, la campagne sur la caisse unique. Depuis, lentement mais sûrement, les autres partis ont adopté l’outil: le PDC et les Vert’libéraux le testent d’ailleurs pour la première fois pour les Fédérales 2019, Verts et socialistes indiquent l’avoir utilisé «quelquefois dans des campagnes de votation, mais de manière très marginale». Seule l’UDC n’utilise pas Google Ads et indique qu’elle «se concentre sur Facebook et YouTube.»

Évolution de la technologie oblige, les campagnes électorales sont ainsi toujours plus sophistiquées. Alors que les partis utilisent les agences de communication depuis toujours, celles-ci ne peuvent plus se contenter d’affiches et de flyers. «Aujourd’hui, nous leur livrons un kit contenant un panel d’outils, explique Alexis Delmege, coprésident de la Société romande de relations publiques (SRRP) et associé chez Voxia Communication à Genève. Avec en plus une formation pour bien les utiliser. C’est devenu, à mon sens, obligatoire.»

Partis et candidats apprennent ainsi non seulement à éviter les dangers de la communication, mais également à reconnaître un post adéquat ou non sur leur profil Facebook. Quant au kit de campagne fourni, il varie en fonction de la créativité des agences de communication. À côté de Google Ads s’ajoutent les Facebook Ads, soit les bannières de publicités apparaissant sur le réseau social. Le PLR, décidément friand d’innovation, a par exemple mandaté l’agence d’Obama et de Macron pour lui fournir son produit Big Data. L’outil, se fondant sur des données de l’Institut GfS.bern et Google Maps, permet d’affiner les campagnes de porte-à-porte des militants et leur indique où se trouvent les personnes ayant le plus de chances d’être sensibles à la ligne politique du parti.

«Gain de démocratie»

Big Brother s’est-il mis au service de la politique suisse? Pour Olivier Kennedy, fondateur de l’agence Enigma, il s’agit surtout d’un «gain de démocratie». «Nous qui sommes si jaloux de notre système de milice et de notre politique de proximité, nous avons dés­ormais à disposition des outils qui nous permettent de bien mieux répondre aux interrogations des gens.» Ces outils peuvent adapter la réponse suivant le profil de la personne qui pose la question, qu’il s’agisse d’une femme de plus de 50 ans ou d’un jeune homme de moins de 30 ans. Il est même possible de générer du contenu automatiquement. «Aujourd’hui, on ne vote plus en lisant les brochures des partis, mais en consultant les sites des candidats, voire en leur posant la question directement, relève Olivier Kennedy. Je suis sûr que si vous posez des questions sur Facebook à une dizaine de candidats, la grande majorité vous aura répondu sous vingt-quatre heures.» C’est d’autant plus bienvenu pour les politiciens qu’en Suisse il est interdit d’avoir de la visibilité à la radio et à la télévision. En revanche, aucune restriction ne touche Facebook, Instagram ou YouTube. «Et c’est tellement plus facile d’écouter ce que quelqu’un a à dire sur une vidéo de cinq minutes que de lire un programme entier», souligne encore Olivier Kennedy. Alexis Delmege note ainsi qu’aujourd’hui presque tous les candidats sont sur les réseaux sociaux. «On a rarement vu passer autant de vidéos et de publications. Il y a une réelle créativité, estime le spécialiste. C’était encore plutôt l’inverse lors des précédentes élections.»

Rien ne remplace le terrain

Mais est-ce vraiment efficace? Aucun des partis interrogés ne peut déjà dresser un réel bilan, la pratique étant trop récente. «Mais il est évident que les succès cantonaux des Verts sont aussi le fruit d’une campagne engagée en ligne et dans la rue», dit cependant Natalina Töndury, responsable de la communication du parti.

Sur la question, les spécialistes de la communication sont unanimes. «L’énorme défi reste d’avoir du contenu à proposer, rappelle Olivier Kennedy. Vous pouvez avoir les meilleurs slogans et supports du monde, si vous n’avez rien à dire, ils ne serviront à rien.» Alexis Delmege milite de son côté pour ne pas proposer uniquement du numérique. «Cela ne remplacera jamais le terrain. Il ne faut en outre pas oublier que les générations plus anciennes ne sont pas forcément présentes sur internet ou sur les réseaux sociaux, et ce sont principalement ces personnes qui votent. La communication digitale est indispensable pour gagner des voix, mais le travail se fait en amont des campagnes, en participant à des conseils, à des associations, etc. Rien ne remplace cela.»