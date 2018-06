La pureté de la cocaïne en hausse en Suisse

La «disponibilité» et la «pureté» de la cocaïne se sont accrues en Europe, s'inquiète l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. En publiant jeudi son rapport annuel, l'OEDT constate que la production de drogues s'y est aussi intensifiée.

DE son côté, Addiction Suisse a souligné jeudi que la pureté de la cocaïne est également en hausse sur le territoire suisse. Il est par contre difficile de se faire une idée précise de la consommation de nouvelles substances psychoactives (NPS) dans le pays.

Dans les eaux usées

Les données de la Société Suisse de Médecine Légale et des projets de contrôle de drogue montrent une hausse assez nette de la pureté de la cocaïne, indique Addiction Suisse dans un communiqué. Et d'ajouter que les villes suisses qui ont pris part à l'étude sur les eaux usées figurent parmi celles qui présentent les taux de cocaïne les plus élevés.

L'organisation relève en revanche qu'il est difficile de se faire une idée précise de la consommation de nouvelles substances psychoactives (NPS) dans le pays. Elle mentionne toutefois que leur prévalence est faible selon les quelques enquêtes disponibles.

Des dérivés du fentanyl

Au niveau européen, une cinquantaine de substances jusqu'alors inconnues ont été détectées en 2017, contre une centaine en 2014 et 2015. Parmi les substances repérées figurent une dizaine de dérivées du fentanyl, précise le communiqué. Depuis 2015, quatorze benzodiazépines illicites, des médicaments notamment utilisés contre l'anxiété ou l'insomnie, ont été identifiées.

Retrouvez la version française du Rapport européen sur les drogues #EDR2018 de @EMCDDA sur le site de l'OFDT. https://t.co/DcQmE1rtTS https://t.co/DxcV9zfEse — OFDT (@OFDT) 7 juin 2018

Ces molécules ne correspondent à aucune figurant dans les médicaments autorisés dans l'Union européenne et sont vendues dans la rue ou sur internet. Addiction Suisse note que des benzodiazépines illicites ont déjà été saisies dans le courrier postal à destination de la Suisse. Et d'ajouter qu'il manque toutefois des données pour établir l'ampleur de leur diffusion dans le pays.

Décès par overdose

En 2016, l'Europe a enregistré environ 9000 décès par overdose, un chiffre en hausse pour la quatrième année consécutive. Quatre morts sur cinq sont associés à la consommation d'opioïdes, surtout d'héroïne souvent en combinaison avec d'autres substances comme les benzodiazépines ou l'alcool, explique Addiction Suisse.

Les dernières données disponibles pour la Suisse remontent à 2015 et faisaient état de 132 cas. Ce nombre est légèrement remonté depuis 2012 (121 cas) après avoir affiché une baisse presque continue depuis 1995 (376 cas), note la fondation. (ats/nxp)