«La question des femmes au CF n'en est plus une»

Le positionnement des candidats à la succession de Didier Burkhalter est plus important que leur origine ou leur sexe, affirme le président de l'UDC. Albert Rösti regrette tout de même que la recherche de remplaçant se soit limitée à la partie latine de la Suisse.

Qui du conseiller national tessinois Ignazio Cassis, de sa collègue vaudoise Isabelle Moret, du conseiller d'Etat genevois Pierre Maudet ou encore d'une candidature non officielle aura les faveurs de l'UDC? La question reste ouverte: Albert Rösti refuse de s'exprimer avant les auditions des prétendants. Mais il rappelle, lors d'un entretien avec «Blick», que le positionnement politique est plus important que le messager.

Pas de candidature alémanique

Le chef du plus grand parti représenté au sein du Parlement reconnaît toutefois qu'en cas d'égalité entre deux candidats, l'origine fera la différence et non le sexe. Il fut un temps, où quatre femmes siégeaient au gouvernement, souligne le Bernois. La question des femmes au Conseil fédéral n'en est plus une.

A long terme, Albert Rösti estime d'ailleurs, dans les pages du quotidien qu'un équilibre se créera automatiquement. Il y a suffisamment de femmes qualifiées qui peuvent prétendre au poste de conseillère fédérale, complète-t-il. L'UDC compte plusieurs excellentes cheffes d'entreprise, dont, selon lui, la conseillère nationale Magdalena Martullo-Blocher qui pourraient faire du bon travail au sein du gouvernement.

Enfin, Albert Rösti, trouve dommage, que le PLR ait réduit si tôt le spectre de recherche et empêché une candidature alémanique. Actuellement, la Suisse orientale n'est pas non plus représentée au Conseil fédéral, fait-il remarquer. (ats/nxp)