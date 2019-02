La «raréfaction» des billets dégriffés fait débat

L'Association transport et environnement (ATE Vaud) s'inquiète d'«une raréfaction» des billets de train dégriffés en particulier sur certaines lignes. Les CFF contestent et parlent d'une offre toujours plus importante que la demande.

Dans un communiqué, l'ATE Vaud dit lundi avoir été interpellée par certains de ses membres d'une diminution de l'offre en billets dégriffés en début d'année. L'observation portait notamment sur les lignes Lausanne-Genève, Lausanne-Berne et Lausanne-Fribourg.

L'association ajoute avoir demandé formellement aux CFF une demande d'information. Interrogés par Keystone-ATS, les chemins de fer ont précisé l'évolution de cette prestation qui fait baisser le prix du trajet. Ils contestent toute volonté de raréfaction.

Le quota de billets dégriffés a pu être augmenté fortement de manière ponctuelle l'an dernier, explique la porte-parole Ottavia Masserini. Pour 2019, «les CFF examinent actuellement la possibilité d'une augmentation temporaire».

Le récent succès des billets dégriffés, qui commencent enfin à être connu de la clientèle, peut avoir comme conséquence qu'ils soient épuisés sur certaines lignes à certaines heures. «Mais l'offre en billets dégriffés a toujours été beaucoup plus importante que la demande jusqu'à présent», affirme-t-elle. (ats/nxp)