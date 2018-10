La redevance Billag est morte: attention aux factures de Serafe

La redevance radio-TV Billag est morte et enterrée. Plus aucune facture ne doit désormais vous parvenir au nom de cette société. Elle est remplacée dès 2019 par l’entreprise privée Serafe. Le directeur de l’Office fédéral de la communication, Philipp Metzger, a fait le point mardi à Berne sur les changements que cela implique. «La redevance annuelle va baisser à 365 francs. Le nouveau système sera plus simple et meilleur marché.»

Qu’en est-il vraiment? Et qu’est-ce que cela va changer concrètement pour vous? Suivez le guide.

Double facturation en 2019 qui alourdit la note

Le changement de société ne va pas se faire sans une petite contrariété de départ. L’écrasante majorité des Suisses va devoir en effet payer deux factures Serafe en 2019: une partielle et une annuelle. Comment cela marche? Les ménages suisses seront divisés aléatoirement en 12 groupes, correspondant aux 12 mois de l’année. Le groupe de janvier sera le seul à recevoir une facture unique pour l’année 2019. Et à l’avenir il recevra toujours sa facture annuelle en janvier. Et les autres? Ils vont tous recevoir une facture partielle en janvier 2019 dont le montant dépendra du mois auquel ils ont été attribués. Vous êtes dans le groupe du mois de mai? La facture partielle comprendra la redevance pour les mois de janvier, février, mars et avril 2019. En mai 2019, vous recevrez une facture annuelle qui cette fois couvre la période mai 2019-avril 2020. Dès 2020, vous recevrez toujours en mai votre facture annuelle. Le système est le même pour les groupes des autres mois. Cela signifie qu’en 2019 vous allez payer plus que d’ordinaire. Un ménage du groupe de septembre paiera en effet pendant l’année 2019 la facture partielle et la facture annuelle courant jusqu’à août 2020. Pour éviter cela, vous pouvez demander à payer votre facture trimestriellement. Gratuit pour un paiement électronique mais facturé 2 francs sous forme de papier.

Plus question de payer la radio uniquement

Le système de redevance a changé. Plus question de pouvoir s’abonner uniquement à la radio parce qu’on n’a pas de TV. Tout détenteur d’un smartphone, d’une tablette, d’une radio ou d’un PC connecté est obligé de payer toute la redevance. Les récalcitrants s’exposent à des poursuites. Les colocataires ne paient qu’une redevance mais tous sont responsables de la facture. Les institutions sociales comme les homes, les hôpitaux, les prisons, les monastères, les foyers d’étudiants, etc., paient une redevance collective annuelle de 730 francs.

Ceux qui seront exemptés de la redevance

Tous les bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AI ou à l’AVS ne paieront pas de redevance. Les ménages composés exclusivement de personnes sourdes ou aveugles non plus. Vous êtes technophobe? Vous n’avez pas de smartphone, de radio, de TV ou de PC relié à internet? Alors vous pouvez demander à ne pas être assujetti à la redevance quand vous recevez la facture. Il vous faudra remplir un formulaire d’exemption chaque année. Mais attention. Cette exemption disparaîtra à la fin 2023. C’est le délai de grâce que le parlement a laissé aux technophobes…

Certaines entreprises paieront 35'000 francs

Les entreprises devront aussi payer une redevance si leur chiffre d’affaires (CA) dépasse 500 000 francs. La taxe sera graduelle: de 365 francs pour les plus petites et culminant à 35 590 francs pour un CA de 1 milliard et plus.

Qui touche quoi sur l’argent de la redevance

La redevance radio-TV va rapporter près de 1,4 milliard de francs par année. La SSR, soit les radio-TV publiques, empochera le gros de la somme, soit 1,2 milliard.

