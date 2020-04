La relation entre Infantino et Lauber se trouble encore

Depuis plus de quatre ans, Michel Platini n’a cessé de répéter qu’il avait été victime d’un complot pour l’empêcher d’accéder à la présidence de la FIFA. Mais l’ancien président de l’UEFA semblait gesticuler dans le vide, cloué au pilori par une justice sportive qui l’avait suspendu pour quatre ans en raison d’un versement, en 2011, de 2 millions de francs par la FIFA et son président d’alors, Sepp Blatter.

Mercredi, l’ancien numéro 10 des Bleus a peut-être fait un pas supplémentaire vers la levée du mystère à l’origine de sa descente aux enfers, avec les révélations conjointes des quotidiens «NZZ» et «LeMonde». Le nouvel épisode de cet interminable feuilleton? La mise en lumière de deux passages caviardés – deux noms – du rapport de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (MPC) contre le procureur général Michael Lauber, publié le 4 mars. Au paragraphe 78, il est ainsi mentionné que, le 8 juillet 2015, Rinaldo Arnold, procureur haut-valaisan, a rencontré le chef du MPC, ainsi qu’André Marty, chef de la communication, pour obtenir des informations judiciaires à propos de… Michel Platini et Sepp Blatter. Cela pour le compte de Gianni Infantino, son ami d’enfance alors secrétaire général de l’UEFA, désormais président de la FIFA. Ce dernier, mentionne encore le rapport, avait également intérêt à savoir si aucune action n’était dirigée contre lui.

Les conclusions de l’Autorité de surveillance du MPC (AS-MPC) avaient valu une volée de bois vert à Michael Lauber pour la manière dont il avait mené les enquêtes vis-à-vis de la FIFA. L’autorité l’avait même sanctionné par une retenue de 8% de son salaire annuel, contre laquelle le patron du Parquet fédéral a décidé de déposer un recours.

Mais là n’est pas l’essentiel dans le nouveau chapitre de ce polar un peu surréaliste. Dans l’histoire du scandale de la FIFA, la rencontre du 8 juillet 2015 entre les procureurs Arnold et Lauber s’est déroulée à un moment bien particulier. Soit quelques semaines après les descentes de police à Zurich, à la base des enquêtes dites «FIFA», et un peu moins d’un mois avant la perquisition à la FIFA qui avait vu le MPC inculper le président Sepp Blatter et entendre Michel Platini en tant que personne habilitée à donner des renseignements. Le Français, lui, s’apprêtait à officialiser – le 29 juillet – sa candidature au poste suprême, pour lequel il était largement favori. Un dessein qui s’envolera avec sa suspension prononcée rapidement par la Commission d’éthique de la FIFA.

La FIFA botte en touche

Dans son enquête disciplinaire contre le procureur général, l’AS-MPC s’est penchée sur quatre rencontres entre Lauber et Infantino et son entourage: deux en 2016 et une en 2017, révélées par EIC, le consortium de journalistes qui a enquêté sur les Football Leaks, dont Tamedia fait partie. La quatrième, celle de juillet 2015, y est, par contre, documentée pour la première fois. Et il se pourrait bien qu’elle prenne une place centrale dans l’histoire. Jusqu’à présent, les noms des «concurrents directs» sur lesquels Rinaldo Arnold s’était renseigné pour le futur patron du football mondial étaient inconnus. La divulgation de leur identité est troublante. D’autant que, pour soutenir leurs propos, les rapporteurs de l’AS-MPC ont rappelé à plusieurs reprises qu’ils ne considéraient pas comme crédible le fait que le magistrat valaisan était venu à Berne pour évoquer des «questions générales de droit pénal».

À l’inverse, ils ont insisté (paragraphe 77) sur le fait que Gianni Infantino s’était montré «très reconnaissant» envers son ami d’enfance avant même son élection, en l’invitant «au stade de Wembley, à Londres, et à Nyon au tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions», puis le 26 février au Congrès de la FIFA à Zurich, où le Suisse sera élu.

Du côté de la FIFA, on rejette l’ensemble des reproches. La fédération mondiale estime qu’il s’agit d’une «théorie du complot inventée» et que Gianni Infantino «n’a demandé à personne de rencontrer» Michael Lauber en 2015 ou «à un tout autre moment avant cela». Avant de préciser qu’à cette période le Valaisan «soutenait pleinement la candidature de Michel Platini».

De quoi relancer les spéculations sur le cours des événements. D’autant que plusieurs passages du rapport de l’AS-MPC restent encore secrets, notamment pour des questions juridiques. Néanmoins, toujours selon la «NZZ», le Tribunal pénal fédéral a demandé, le 13 mars, à obtenir le document complet. Quant à Michel Platini et ses conseillers, ils persévèrent, demandant que la justice suisse «accélère l’enquête pénale» suite à sa plainte contre X que la France a transmise aux autorités judiciaires en début d’année. Si le Français n’est plus suspendu, il n’a pas non plus renoncé.