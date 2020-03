La réquisition de frontaliers est un risque pour la Suisse

Coronavirus Le premier patient atteint de la Covid-19 dans le canton de Vaud se porte bien. En convalescence, il est en quarantaine jusqu'à la fin de la semaine. Témoignage. Plus...

Festival La manifestation se résout à renoncer à son édition 2020. Son avenir est en jeu. Des remboursements de billets sont prévus mais les dons sont bienvenus. Plus...

Le Matin Dimanche Urgentistes, pharmaciennes, éducatrices ou entrepreneurs romands témoignent de l'avant et de l'après coronavirus. Plus...

Le Matin Dimanche Le coronavirus menace de gripper l’économie suisse. Le Conseil fédéral annoncera vendredi prochain si l’interdiction des réunions de plus de 1000 personnes est prolongée. Plus...

Coronavirus Face à la contamination rapide, le Conseil fédéral conseille au million et demi de seniors et aux malades de nouvelles mesures. Plus...