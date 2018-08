La route vers l’Espagne peut réduire la pression sur la Suisse

Les images montrent un groupe d’Africains débarquant sur une plage, sous le regard de touristes. De tels clichés sont tristement connus. Mais cet été, ils ne sont pas envoyés d’Italie. Alors que Rome se montre restrictif, les migrants débarquent en Espagne. Le 20 juillet, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) annonçait qu’on y comptait désormais plus d’arrivées qu’en Italie (voir les chiffres dans l'encadré). Au rythme actuel, le total des arrivées en Espagne depuis le 1er janvier devait même dépasser ces jours celui de toute l’année 2017 (22 108).

A lire aussi : Edito : Face aux migrants, la solution helvétique

Dans l’ensemble, la situation s’est calmée en Europe. Au 25 juillet, 55 001 migrants et réfugiés étaient arrivés par la mer, contre 111 753 pour la même période en 2017 et 244 722 pour 2016. Mais ce chiffre cache des disparités. Les débarquements ont baissé de plus de 80% en Italie, alors qu’ils ont augmenté de 50% en Grèce et surtout triplé en Espagne. Ajoutons aux statistiques présentées ici que plus de 3100 autres migrants ont tenté d’entrer en Espagne via les enclaves africaines de Melila et de Ceuta. Comment expliquer ce que l’OIM qualifie de «récente montée en flèche»?

Pourquoi l’Espagne?

«Ne nous faisons pas d’illusions, si le passage par la Méditerranée centrale se ferme, le flux migratoire ne se tarit pas pour autant dans les pays d’origine. En bloquant une route, on ne fait que déplacer vers un autre point chaud», s’est exclamé le ministre espagnol des Affaires étrangères, Josep Borrell. Ce flux est lié à la décision de l’Italie de momentanément fermer ses ports, dont le point culminant a été atteint avec le refus d’accueillir l’Aquarius, qui a finalement débarqué… en Espagne. Et puis les migrants sont retenus en Libye.

Étienne Piguet, professeur à l’Université de Neuchâtel, relativise cette impression de «vases communicants». «Il n’est pas totalement correct de penser que quand une route se ferme, l’autre s’ouvre. Certes, certaines personnes peuvent rejoindre l’Europe d’une autre façon, mais d’autres ne viennent plus. L’origine des migrants change aussi selon la route.» Ceux enregistrés en Espagne proviennent en priorité de Guinée, d’Afrique subsaharienne et du Maroc.

Comment ce flux va-t-il évoluer?

Des députés du sud-ouest de l’Allemagne craignent que, dans leur pays, le débat migratoire ne se focalise sur la frontière germano-autrichienne, en oubliant celle avec la Suisse. Comme l’explique «Le Temps», un député CDU du Bade-Wurtenberg mentionne la possibilité qu’une route s’ouvre, allant de l’Espagne à l’Allemagne, via la France et la Suisse.

Actuellement, le HCR ne s’attend toutefois pas à la création d’une nouvelle route migratoire majeure de l’Espagne vers le reste de l’Europe. «On note une hausse des arrivées, mais celle-ci n’est pour l’heure pas comparable à la situation que l’Italie et la Grèce ont connue», souligne la porte-parole du bureau suisse, Julia Dao. Pour mémoire, plus de 170 000 migrants ont notamment débarqué sur les côtes italiennes en 2014 et 181 000 en 2016. Selon Étienne Piguet, on n’atteindra pas un tel niveau en Espagne «sauf s’il y a un changement majeur dans le contexte géopolitique». Comme le HCR, il n’en espère pas moins que l’Europe va coordonner son action sur ce dossier, avec une répartition des nouveaux venus entre ses membres.

Quelles sont les conséquences pour la Suisse?

«Jusqu’ici, la migration secondaire des personnes débarquées en Espagne n’a joué qu’un rôle très marginal pour le nombre des demandes d’asile en Suisse», répond Emmanuelle Jaquet von Sury, porte-parole au Secrétariat d’État aux migrations (SEM). Au premier semestre 2018, 7820 demandes d’asile ont été déposées dans notre pays – le nombre le plus bas depuis le premier semestre 2010. «Ce développement est lié très probablement à la réduction de la migration le long de la Méditerranée centrale depuis l’été 2017.» En clair: la situation en Suisse est influencée par les baisses en Italie.

Les gardes-frontière n’ont pas non plus remarqué de pression particulière, ni de changement dans la nationalité des migrants. Jusqu’à fin juin, ils ont enregistré 9050 séjours illégaux, contre 27 300 pour toute l’année 2017. Par rapport à l’an dernier, le nombre de cas a un peu augmenté dans la zone genevoise (767 contre 652). Selon l’Administration fédérale des douanes, on ne peut toutefois pas lier directement ce phénomène à l’Espagne. L’une des raisons est que le canton abrite l’aéroport international de Cointrin.

Cliquer ici pour agrandir

Et l’avenir? La Suisse ne devrait pas connaître d’arrivées massives en provenance d’Espagne. Denise Graf, spécialiste du dossier chez Amnesty, juge même que ces migrants n’ont aucune raison de venir chez nous: «Il n’est pas exclu qu’on ait quelques cas, mais notre pays n’est plus du tout attractif. Nous nous montrons restrictifs aussi bien sur les décisions d’accorder l’asile que dans le traitement des cas Dublin.» Ajoutons que les principaux pays de provenance des requérants arrivés en Suisse en juin étaient l’Érythrée, l’Afghanistan et la Syrie – des nationalités qui ne sont pas représentées en Espagne.

Au final, le transfert actuel de l’Italie vers l’Espagne pourrait même accentuer la baisse des demandes d’asile dans notre pays. «Ces migrants devront traverser deux pays européens avant d’atteindre la Suisse. En théorie, cela réduit leurs chances d’y parvenir, note Étienne Piguet. En pratique, la réponse à cette question dépendra des contrôles effectués par l’Espagne et la France. Si à l’époque, nous avons été touchés par la crise italienne, c’est aussi parce que Rome laissait passer les personnes.» Aujourd’hui, le paysage politique n’est pas le même en Espagne. Et Étienne Piguet estime que les règles de Dublin, qui ont depuis été précisées et renforcées, seront appliquées. (24 heures)