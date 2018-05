La saison d'hiver a été favorable, selon le KOF

Les régions touristiques de Suisse ont enregistré une saison d'hiver favorable. Les perspectives pour la saison d'été et les deux années à venir sont aussi prometteuses, estime le KOF dans ses dernières prévisions.

Les touristes européens reviennent en plus grand nombre en Suisse, à la faveur d'une bonne évolution conjoncturelle dans les pays de la zone euro et d'un taux de change plus favorable, a constaté mardi à Zurich le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

Les conditions météorologiques, avec un enneigement précoce, ont également favorisé les régions de montagne. Parallèlement, la croissance s'est maintenue dans les zones urbaines. Du coup, selon l'évaluation du KOF, le nombre des nuitées a progressé l'hiver dernier de 4,6% par rapport à la saison d'hiver précédente.

Pour l'ensemble de l'année en cours, les experts des bords de la Limmat misent sur une augmentation de 3,6% du nombre de nuitées. Une croissance qui devrait profiter à toutes les régions, a estimé l'institut zurichois.

Marchés lointains

Dans le sillage de la clientèle de la zone euro, la demande intérieure affichera «probablement un regain de dynamisme dans les années à venir», a relevé le KOF. La bonne situation conjoncturelle et la détente sur le marché de l'emploi sont avancées pour expliquer l'engouement des touristes helvétiques pour leur propre pays. Ceux-ci sont également moins tentés de se rendre à l'étranger pour leurs vacances, du fait de la dépréciation du franc par rapport à l'euro.

Les principales impulsions pour le tourisme helvétique viennent toutefois des marchés lointains. La Suisse devrait encore gagner en attrait auprès de la clientèle asiatique et arabe, tout en drainant davantage de visiteurs de grands marchés émergents comme le Brésil ou la Russie, a noté le KOF.

La montagne plus sensible au change

Dans leur étude, les experts zurichois se sont aussi intéressés à l'impact des taux de change sur le tourisme helvétique. Ils ont calculé qu'une appréciation de 1% du franc entraînait en moyenne un recul de près de 2% du nombre de nuitées.

Le KOF a toutefois remarqué de «grandes différences» entre zones urbaines et régions alpines, ces dernières réagissant plus fortement aux fluctuations du franc. La durée des séjours et le profil des touristes par régions sont cités parmi les explications à ces différences. (ats/nxp)