«La taxe sur les billets d’avion n’est pas cohérente»

La taxe sur les billets d’avion en discussion à Berne pourrait permettre de réduire jusqu’à 20% le trafic aérien suisse. C’est l’une des conclusions principales d’une étude publiée jeudi par des chercheurs lausannois.

Ces chiffres ne manqueront pas de nourrir les débats autour de cette mesure emblématique du projet de loi sur le C02, qui démarrent la semaine prochaine au Conseil national. L’aviation est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre de notre pays, derrière les transports terrestres.

Trajets court ou long-courriers?

Dans sa version actuelle, approuvée en fin d’année dernière par le Conseil des États, la taxe sur les billets d’avion est comprise entre 30 et 120 francs par passager au départ d’un aéroport suisse – elle ne s’applique pas pour les vols de correspondance. Le montant du supplément varierait selon qu’il s’agisse de trajets court ou long-courriers ou que l’on voyage en classe économique ou affaires.

Le centre Enterprise for Society, qui regroupe des chercheurs de l’Université de Lausanne, de l’EPFL et de l’IMD, a simulé l’impact possible de la taxe sur la demande et sur les émissions en imaginant plusieurs scénarios de répartition du surcoût. Ces simulations leur permettent de conclure que la diminution du nombre de passagers pourrait se situer entre 10% et 20%. Quant aux émissions de gaz à effet de serre, elles baisseraient entre 5 et 10%. L’impact total de la Suisse sur le réchauffement climatique pourrait ainsi être réduit de 2%.

Bénéfices de courte durée

C’est bien, mais ce pourrait être beaucoup mieux, estiment les auteurs de l’étude, qui pointent une faiblesse significative du projet: la taxe aurait avant tout une fonction dissuasive sur les court-courriers. Les billets pour des petits trajets étant moins chers, une dizaine de francs supplémentaires a déjà un impact significatif, détaille Philippe Thalmann, professeur d’économie de l’environnement à l’EPFL. Or ce sont les vols long-courriers qui posent le plus problème, car ils émettent 79% des gaz à effet de serre mais ne transportent que 22% des passagers. Pour avoir un effet sur ces voyages, la taxe devrait être beaucoup plus importante, de 300 à 350 francs, selon les estimations des chercheurs. «Le but, c’est de diminuer les émissions de C02, pas le nombre de passagers. Dans cet objectif, une taxe de 30 à 120 francs se révèle trop étroite et pas cohérente.»

L’étude souligne par ailleurs qu’au taux prévu, les bénéfices ne seraient que de courte durée. À supposer que le surcoût perçu sur les billets permette de réduire de 10% les émissions de gaz à effet de serre, cette baisse serait compensée en trois ans déjà, vu la progression affichée chaque année par le transport aérien. La hausse a été de 3,5% ces dernières années. «Le renchérissement ne va pas avoir un effet suffisant. Il faut d’autres mesures pour le compléter», plaide Philippe Thalmann. Et de noter que la taxe devrait générer des recettes importantes, dont 49% iraient dans un fonds pour le climat. «Une partie pourrait servir à promouvoir les trains de nuit, par exemple.»