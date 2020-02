La tempête Ciara atteint la Suisse

La tempête Ciara a atteint la Suisse lundi matin emmenant dans son sillage des vents violents. Vers 02h00, des pointes à 138 km/h ont été mesurées au Säntis (AI) et au Chasseral (BE), selon SRF Meteo.

De forts vents ont également été mesurés en plaine. La palme revient à Rünenberg (BL) avec des bourrasques à 148 km/h. Les vents ont également atteint 113 km/h à Planfayon (FR), 110 km/h à Chaumont (NE) et 109 km/h à Courtelary (BE).

La tempête a entraîné des perturbations du trafic ferroviaire dans l'Arc jurassien. Les lignes entre Le Noirmont (JU) et Tavannes (BE) et entre Saignelégier (JU) et Le Noirmont sont interrompues. Il faut s'attendre à des retards et des annulations de trains. Le trafic est également restreint sur les lignes Porrentruy-Bonfol (JU) et Glovelier-La Chaux-de-Fonds (NE), selon le service d'information sur le trafic ferroviaire des CFF.

Ces lignes sont exploitées par le Chemin de fer du Jura. Il n'y a actuellement aucune perturbation sur le réseau des CFF, a précisé un porte-parole des CFF tôt lundi matin à Keystone-ATS.

Écoles fermées

En raison de la tempête, les autorités scolaires d'Uster (ZH) ont décidé de fermer les écoles primaires lundi. Des pointes de vent de 100 à 140 km/h sont attendues, ce qui signifie que la sécurité des élèves sur le chemin de l'école n'est plus garantie, a écrit la municipalité d'User dimanche soir dans un communiqué. (ats/nxp)