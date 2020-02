La tempête Ciara balaie la Suisse et tue un homme

Pannes de courant et tunnels fermés

Une panne de courant, causée par la tempête Ciara, a privé d'électricité une partie du canton d'Uri et de Schwyz à la mi-journée. Plusieurs tunnels routiers de la Suisse centrale ont dû être fermés pour raisons techniques. Le Gothard a rouvert vers 14h.



La panne est liée à la chute d'un conducteur vers midi provoquant un court-circuit qui a ensuite déclenché un incendie, a déclaré le directeur des usines électriques d'Altdorf (EWA) Werner Jauch. Il est encore trop tôt pour dire si c'est un arbre ou une bourrasque qui est à l'origine du problème.



Dans le même temps, deux lignes à haute tension entre Ingenbohl (SZ) et Flüelen (UR) ont été coupées. Résultat: le canton d'Uri, ainsi que les régions d'Arth (SZ), du Muotathal (SZ) et d'Ybrig (SZ) ont été privés de courant vers 12h00 durant environ une heure.



Arbres sur la route



Cet incident a également entraîné une brève fermeture des tunnels du Gothard, de Seelisberg, de Flüelen et de Mosa dont les installations de sécurité n'étaient plus alimentées en électricité, selon Viasuisse. La plupart ont rouvert vers 13h30, le Gothard vers 14h, en raison d'arbres obstruant le tronçon entre Göschenen et Amsteg.



Plus généralement en Suisse, ce sont surtout les routes voire les autoroutes des régions de Zurich, d'Argovie, de Bâle et de Berne qui sont concernées par d'éventuels dégâts liés à Ciara, a averti Viasuisse à la mi-journée.