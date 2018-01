La tempête Eleanor sème le chaos

La tempête Eleanor, baptisée aussi Burglind, laissera des traces. Ce mercredi, des vents violents ont secoué tout le pays et bon nombre d'habitants ont été forcés de rester chez eux.

Trains supprimés

Les CFF annonçaient dans la matinée de nombreux retards et suppressions de trains à cause de dégâts provoqués par les intempéries ou d'objets tombés sur les voies. Presque toute la Suisse romande était touchée. A l'image du canton de Vaud et des trains circulant entre Yverdon-les-Bains et Ste-Croix, entre Chavornay et Orbe et dans la Vallée de Joux.

Des dérangements à durée indéterminée étaient signalés aussi pour les liaisons Fribourg - Payerne (VD), Les Hauts-Geneveys - La Chaux-de-Fonds (NE), Porrentruy - Bonfol (JU) et Tavannes - Tramelan (BE). Toujours dans le canton de Berne, le train reliant Alpiglen au Jungfraujoch ne circulait plus à cause de vents forts et la ligne entre la capitale et Laupen était coupée après la chute d'un arbre.

Ce n'est pas le seul à avoir chuté: le sapin de Noël de 13 mètres de haut et de 2,4 tonnes devant la gare de Berne est tombé vers 10h30. Personne n'a été blessé. Il était de toute façon prévu de l'enlever mercredi, a précisé la police cantonale. Un autre arbre est tombé sur la route entre Fornet-Dessous et Bellelay, dans le Jura bernois.

Avions cloués au sol

A l'aéroport de Bâle-Mulhouse, le trafic aérien a été provisoirement suspendu dès 10h30, de même qu'à Strasbourg (F). A Zurich-Kloten, les avions étaient soit retardés, soit supprimés en raison de vents soufflant à une vitesse supérieure à 83 km/h. Les deux aéroports continuaient à accueillir le public en attendant une accalmie.

La tempête Burglind - Eleanor en France - a également provoqué des coupures de courant, notamment dans les cantons de Berne et du Jura. Près de 14'000 clients des BKW (ex-Forces motrices bernoises) ont été ou sont privés d'électricité, a indiqué BKW dans un communiqué. Le personnel de l'entreprise était en état d'alerte depuis mercredi matin, mais les BKW ne pouvaient exclure de nouvelles perturbations.

Evacuation en Valais

En Valais, le danger d'avalanche «fort» annoncé par les services de météo suscitait une première évacuation. La commune de Conthey (VS) a donné l'ordre de quitter les Mayens de Conthey mardi soir. «En tout, entre 20 et 40 personnes sont concernées», a indiqué à l'ats Christophe Germanier, président de cette commune du Valais central.

L'ordre d'évacuation pour le 3 janvier à 10h00 pour toutes les zones des Mayens de Conthey a été donné par SMS mardi soir, avant l'alerte aux habitants par téléphone et l'évacuation sur place mercredi. «Nous sommes en risque 4, avec possibilité de passer en risque 5», a ajouté M. Germanier, confirmant des informations du Nouvelliste.

Rester chez soi

Dans plusieurs cantons, les polices conseillaient aux habitants de sortir en prenant toutes les précautions. Les balades en forêt ou à proximité des arbres étaient à éviter. A l'image de la police cantonale neuchâteloise qui recommande dans un Tweet à la population de ne sortir qu'en cas de nécessité.

A Neuchâtel, deux personnes âgées ont chuté et se sont blessées dans la rue à cause des fortes bourrasques de vent. Les polices rappelaient également d'attacher les objets déposés sur les balcons ou les terrasses.

Près de 200 km/h

Les premiers signes de la tempête Burglind en Suisse se sont fait ressentir dans la nuit. Vers 04h00, des bourrasques atteignant 146 km/h ont été mesurées au sommet du Säntis. Vers 11h00, elles atteignaient 195 km/h au Pilate (LU) et 163 km/h aux Diablerets (VD).

En plaine aussi, de très forts vents ont été enregistrés. A Cressier (NE), ils atteignaient 121 km/h un peu avant la mi-journée, ainsi que 115 km/h à Neuchâtel, 119 km/h à Fribourg, 117 km/h à Mathod (VD) et 110 km/h à Fahy (JU). La valeur la plus haute en plaine a été enregistrée à Bantiger (BE), avec 171 km/h.

MétéoSuisse a émis pour mercredi une alerte tempête de niveau 3 sur une échelle montant jusqu'à 5. Le service météo annonçait dans le courant de la journée des vents tempétueux sévissant au nord des Alpes et sur les sommets. (ats/nxp)