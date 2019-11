La terre tremble à nouveau en Valais

Huit tremblements de terre légers d'une certaine ampleur ont été ressentis mardi en Valais. L'épicentre se trouvait vers des sommets à la frontière entre les cantons de Berne et du Valais. Des dizaines de personnes ont été réveillées par les secousses.

Un premier séisme de magnitude 3,3 a eu lieu à 01h54 à une profondeur de 5,3 kilomètres, selon le service sismologique suisse de l'EPFZ (SED). Deux heures et demie plus tard, une seconde secousse, aussi de 3,3, s'est produite à 04h36 à une profondeur de 4,7 kilomètres. L'épicentre se trouvait vers le sommet du Wildhorn, à environ 8 kilomètres au sud-est du col du Sanetsch.

Séisme de magnitude 3,4 dans le Valais central https://t.co/WlEfX2suuT pic.twitter.com/b19FnUUN0v — Actualités Suisse (@SuisseSUI) 5 novembre 2019

Les secousses se sont poursuivies jusque dans la matinée à un rythme régulier. Deux d'entre elles ont été signalées près de l'Arpelistock, un autre sommet situé à la frontière entre les cantons du Valais et de Berne, en début de matinée: l'une de 2,5 à 6h55 et l'autre de 2,9 à 7h.

Encore en soirée

A 8h18, un nouveau tremblement de terre de magnitude 3 a secoué la région du Wildhorn. Un autre de 2,7 a eu lieu à 8h47 près d'Anzère. Et le dernier, de même magnitude, a été ressenti à 9h54 vers l'Arpelistock. Plus d'une cinquantaine de répliques ont été enregistrées entre ces divers séismes.

Mardi dans la soirée, à 20h51, une nouvelle secousse a été relevée, d'une magnitude de 3,2. Elle est intervenue à environ 8 km au sud-est du col du Sanetsch, une fois encore. Le tremblement de terre a vraisemblablement été ressenti de manière assez forte à proximité de l'épicentre, a précisé le SED.

Une telle succession de secousses n'est pas rare, a indiqué un sismologue du SED, Philipp Kästli, à l'agence de presse Keystone-ATS. En général, l'activité sismique s'estompe au fil des jours. Il y a toutefois une probabilité de 5 à 10% qu'un séisme plus fort se produise, peut-on lire sur le site du SED.

Aucun dégât

Plusieurs personnes habitant la région ont témoigné sur le site du Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM) avoir été réveillées par les vibrations. Et plus d'une centaine d'autres, la plupart venant de Sion, ont indiqué au SED avoir ressenti les secousses.

Pour l'heure, aucun dégât n'a été rapporté, a indiqué Mathias Volken, porte-parole de la police cantonale valaisanne, interrogé en fin de matinée par Keystone-ATS. «Seule une ou deux personnes nous ont appelé pour nous annoncer un tremblement de terre.» Aucune mesure spéciale n'a été prise, poursuit-il. Mais les autorités continuent d'observer la situation de près.

Ça a bien tremblé en #Valais cette nuit. Et plutôt deux fois qu'une. Pourtant la magnitude dépassait à peine les 3 sur l'échelle de Richter. On n'ose pas imaginer ce que sera le "Big One" qui doit arriver sans prochaines années... #Séisme pic.twitter.com/bwTHiaslwL — Greg Baur (@GregBaur) 5 novembre 2019

Déjà dans la nuit de dimanche à lundi, un tremblement de terre avait été ressenti dans une partie de la Suisse. Le séisme s'était produit à Albstadt, en Allemagne, à une bonne cinquantaine de kilomètres au nord-est de Schaffhouse, et sa magnitude était de 3,9.

Tous les 100 ans

Quelque 1200 tremblements de terre ont été enregistrés en Suisse depuis le début de l'année 2019, détaille le site internet du SED. La plupart avaient une magnitude inférieure à 2,5, valeur à partir de laquelle les séismes sont ressentis par la population.

Le Valais est le canton suisse le plus exposé à un tremblement de terre. Les séismes de mardi se sont produits sur une zone de faille bien connue qui s'étire parallèlement à la vallée du Rhône au sud des Diablerets et du Wildhorn. Des secousses plus faibles, non ressenties par la population, y ont lieu quasi hebdomadairement.

Selon des données historiques, un séisme majeur d'une magnitude de 6 à 6,5 sur l'échelle de Richter se produit en moyenne tous les 100 ans dans la région. Le dernier séisme important a eu lieu en 1946, avec un épicentre situé à quelques kilomètres au nord de Sierre.

(ats/nxp)