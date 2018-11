La veuve de Pierre Bonhôte a déposé plainte

La veuve de Pierre Bonhôte, ex-conseiller aux Etats (PS/NE), a porté plainte contre inconnu pour homicide par négligence en janvier 2017 en lien avec le décès de son époux. La procédure est actuellement en cours d'instruction par le Ministère public.

«Etant donné la persistance de rumeurs totalement infondées qui circulent sur les causes du décès de mon mari, Pierre Bonhôte, qui font état d'un éventuel suicide, je suis aujourd'hui contrainte de sortir de ma réserve pour les démentir formellement», explique sa veuve dans un communiqué diffusé vendredi.

Un choc septique, une pneumonie

Pierre Bonhôte est décédé le 11 mai 2016 en milieu hospitalier des suites d'un choc septique, d'une pneumonie par aspiration et d'un choc cardiogénique, après une hospitalisation de quatre jours intervenue en raison d'un ileus (occlusion intestinale) et après de grandes souffrances. La femme de l'ancien chimiste cantonal estime que de graves erreurs de diagnostic ont été commises.

«Ces manquements sont à l'origine du décès», ajoute Brigitte Bonhôte. Celle-ci estime que son mari a été opéré trop tardivement de l'occlusion intestinale dont il souffrait et qu'une antibiothérapie a été insuffisamment administrée, engendrant ainsi une infection bactérienne fatale.

Faire taire la rumeur

«La procédure pénale actuellement en cours d'instruction par le Ministère public permettra de déterminer les responsabilités et de faire la lumière sur les causes du décès de mon mari, et par là même de faire taire la rumeur concernant le suicide», conclut Brigitte Bonhôte.

L'ancien conseiller aux Etats socialiste neuchâtelois Pierre Bonhôte était décédé le 11 mai 2016 à un mois de son 51e anniversaire. Le politicien avait aussi siégé au Grand Conseil neuchâtelois et avait été conseiller communal de la ville de Neuchâtel. Pierre Bonhôte avait démissionné de son poste de chimiste cantonal à la fin 2015. (ats/nxp)