«La violence façon Orange mécanique s’accroît»

«Je suis déçu que mon corps n’ait rien pressenti»

C’était il y a deux ans en face du McDo de Chauderon. Paul* n’a rien vu venir. En quelques secondes, le Lausannois de 25 ans était par terre, en sang, et sans aucun souvenir de ce qui lui était arrivé.



«Il était minuit, j’avais pour une fois décidé de rentrer pas trop tard, après avoir bu quelques verres. J’étais avec un ami qui s’est absenté pour aller uriner à quelques mètres. Quand il est revenu, il m’a trouvé les habits couverts de sang.» Les détails de son agression, Paul ne les connaîtra sans doute jamais.



Une plainte à la police n’a donné aucun résultat: les caméras de surveillance ne couvraient pas cet endroit précis, aucun témoin n’a vu la scène. Est-ce un groupe de jeunes? Ou une personne seule? Les médecins qui lui ont fait passer un scanner et qui ont recousu son crâne de six points de suture n’ont pas pu expliquer précisément le choc.



«J’ai dû recevoir deux coups, dont un vers l’œil, par quelqu’un qui venait de trois quarts, puis ma tête a sans doute heurté la barrière. Mon seul souvenir est que j’ai eu peur que ce soit un coup de couteau. Je suis un peu déçu que mon corps n’ait rien pressenti, aussi qu’il ne m’aide pas à me souvenir.» La seule certitude de Paul, c’est que l’agression était gratuite.



«On a cherché pendant des semaines avec mes potes, mais on n’a trouvé aucune raison. J’étais la mauvaise personne au mauvais moment.» Paul ne ressent pas de colère. Il ne se sent pas non plus traumatisé, même s’il garde des marques physiques de son agression.



«Pour moi c’est réglé. Mais j’ai toujours l’idée qu’on se recroise parfois en soirée. Et que mon agresseur ne me reconnaît pas non plus… J’aimerais bien savoir qui c’est, presque par curiosité. En fait, c’est sans doute un pauvre type, qui avait besoin de se défouler. Je ressens un peu de pitié pour lui.» C.CO.



* Nom connu de la rédaction