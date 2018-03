La visite de Puigdemont transforme Genève en décor de la question catalane

À quelques heures du débat qui doit accueillir Carles Puigdemont, les organisateurs du Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) mesurent la pression qu’ils se sont imposée en l’invitant. Dimanche après-midi dans les couloirs de l’Espace Pitoëff, des dizaines de journalistes s’affairent déjà. Plus de 65 accréditations ont été sollicitées par la presse, dont de nombreux représentants de médias espagnols et catalans. «C’est sans précédent pour une seule soirée. Mais pour nous, ce débat est comme n’importe quel événement du festival, même s’il intervient dans un contexte d’actualité assurément particulier», explique Philippe Mottaz, responsable éditorial du FIFDH.

Que le contexte soit particulier, cela ne fait aucun doute. La visite en Suisse de l’ancien président de la Généralité de Catalogne, exilé depuis six mois à Bruxelles, irrite particulièrement Madrid. «Carles Puigdemont s’est lui-même mis hors-jeu, il n’est plus au cœur des enjeux catalans», explique une source diplomatique espagnole. «Mais nous sommes très surpris de voir le FIFDH, qui traite habituellement de pays où sont perpétrées de sérieuses violations des droits de l’homme, consacrer sa soirée de clôture à la question catalane, c’est-à-dire à une problématique purement politique.» Un espace comme le FIFDH peut-il ainsi mettre à son affiche le drame syrien au même titre que la crise en Catalogne? Philippe Mottaz n’y voit aucun obstacle. «En cette année de célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, nous avons aussi choisi de parler du droit à l’autodétermination, c’est-à-dire du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. La politique et les droits de l’homme nous paraissent insécables», rétorque-t-il.

Visiteur encombrant…

L’embarras s’est pourtant manifesté dès l’annonce de la venue de Carles Puigdemont. Tenue pour hautement confidentielle jusqu’en milieu de semaine dernière, elle est finalement officialisée par le FIFDH mercredi. Dans la foulée, le Département fédéral des affaires étrangères indique dans un communiqué laconique que rien ne s’y oppose sur le plan légal, aucun mandat d’arrêt international n’ayant été lancé par l’Espagne contre le politicien. Jusqu’à samedi, jour prévu de son arrivée à Genève, les médias espagnols spéculent sur une possible demande d’extradition que pourrait formuler le gouvernement de Mariano Rajoy. Enfin, dimanche dans les colonnes de la NZZ am Sonntag, le président du Conseil d’État genevois, François Longchamp, tient lui-même à souligner que «le Canton n’a rien à voir avec cette invitation et n’en prend pas la responsabilité».

... ou combattant pacifique

Samedi en fin d’après-midi, c’est donc bien la figure de proue des indépendantistes catalans qui émerge d’un minibus venu le réceptionner à l’aéroport international de Genève pour rencontrer un petit groupe de journalistes. La rencontre, organisée durant plusieurs jours en toute discrétion, est hautement symbolique pour celui dont ce n’est que la seconde escapade hors de Belgique en six mois (il s’était brièvement rendu au Danemark en janvier). Dans une interview au Matin Dimanche, il explique n’être ni un martyr ni un fuyard, juste un «combattant démocratique et pacifique révolté par le sort de [ses] camarades emprisonnés».

L’homme n’a rien perdu de sa combativité, voire de son obstination. À la question de savoir s’il referait tout de la même manière, sa réponse résonne comme un défi lancé au gouvernement espagnol. «Il y a une chose que je ferais différemment. Le 10 octobre, nous avions prévu de proclamer l’indépendance, mais j’ai décidé d’en suspendre les effets concrets pour laisser une porte ouverte au dialogue. C’était ce que des sources directes auprès des autorités espagnoles m’avaient suggéré de faire. J’ai donc agi de manière responsable, voire risquée, car tout le monde s’attendait à une proclamation effective. Malheureusement, c’était un piège car il n’y a eu aucune réaction positive du gouvernement. Si c’était à refaire, je ne suspendrais pas la proclamation d’indépendance.» Un piège tendu par Madrid: le qualificatif n’est pas de nature à apaiser les relations avec ses contradicteurs en Espagne.

L’insistance de l’ancien président catalan sur la question du droit à l’autodétermination – thème du débat organisé dimanche par le FIFDH – a aussi le don d’agacer notre diplomate espagnol: «Il fait une lecture complètement tronquée du droit des peuples à l’autodétermination. Il oublie de préciser que les Nations Unies ont défini le contexte précis dans lequel ce droit s’applique. Il s’agit de territoires qui ont été colonisés. Dans le droit international, c’est l’intégrité territoriale qui est le principe de base. Sinon, ce serait le chaos! On nous demande une flexibilité dont personne d’autre ne ferait preuve. Or, l’Espagne sans la Catalogne, ce n’est plus l’Espagne!»

Médiation suisse?

Demeure une question: qu’est donc venu chercher à Genève Carles Puigdemont? Un soutien politique? «Je ne le demande pas explicitement, sourit-il, mais tout ce qu’on peut faire de l’extérieur pour favoriser un dialogue est dans l’intérêt des Catalans, des Espagnols et de tous les Européens. Je ne peux imaginer une solution sans négociation avec la participation d’un tiers qui puisse jouer le rôle de médiateur.»

La Suisse pourrait-elle ainsi faire office de médiateur? Pour Micheline Calmy-Rey, elle aussi invitée à participer au débat de clôture du FIFDH, «il faudrait pour cela que les deux parties en fassent la demande. Or ce n’est pas le cas aujourd’hui.» Celle qui est désormais professeure invitée au Global Studies Institute de l’Université de Genève estime que les chances d’une médiation internationale restent très faibles. «L’espoir initial de Carles Puigdemont en allant à Bruxelles, c’était d’obtenir une médiation de l’Union européenne. Et cela n’aurait certainement pas fait de mal si l’UE avait appelé les parties à dialoguer. Mais cela s’est soldé par un échec car l’UE craint de créer un précédent qui pourrait se répéter dans d’autres États membres. Pour l’instant, il faut espérer que s’amorce un dialogue entre Espagnols.» Quant au principal intéressé, il pourrait encore occuper les esprits des autorités helvétiques durant quelques jours. Sa visite ne devrait s’achever qu’en milieu de semaine.

Collaboration: Andrés Allemand (24 heures)