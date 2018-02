Lausanne rêve d'une équipe coréenne unie

Les organisateurs des Jeux olympiques d'hiver de la Jeunesse-2020, qui se dérouleront à Lausanne (Suisse), «rêvent» d'une équipe coréenne commune, à l'image de celle présente aux JO de Pyeongchang, a déclaré vendredi à l'AFP son directeur général Ian Logan.

«On a vu à Rio une équipe de réfugiés, ici une équipe coréenne, je rêve de cela aussi aux JOJ en 2020», a déclaré M. Logan, présent à Pyeongchang. «On est en Suisse, on a la chance d'être dans un pays neutre, connu pour ses bons offices humanitaires ou en faveur de la paix. Pourquoi pas avoir ces JOJ où pourraient se passer des choses incroyables ?», a-t-il encore expliqué. L'idée d'une équipe coréenne commune «n'a pas encore été évoquée formellement, mais j'adorerais ça», a ajouté Ian Logan.

A l'issue de longues négociations entre les deux Corées et d'un sommet olympique tenu au siège du CIO à Lausanne le 20 janvier, les JO de Pyeongchang accueillent 22 sportifs nord-coréens. Une équipe coréenne unifiée participe également au tournoi féminin de hockey sur glace. «Dans la ville qui a accueilli Pierre de Coubertin, le rénovateur des Jeux olympiques, si on peut revenir à l'éducation par le sport et la culture et la paix par le sport, ce serait magnifique», a encore estimé M. Logan.

Lausanne accueillera du 10 au 22 janvier 2020 un peu moins de 2000 sportifs âgés de 15 à 18 ans qui participeront aux JOJ dans 8 sports d'hiver. Pour la première fois apparaîtra au programme le ski-alpinisme, qui sera disputé à Villars-sur-Olon (canton de Vaud), «sport qui frappe à la porte des JO d'hiver-2022 organisés à Pékin», a également indiqué M. Logan.

Le ski alpin sera disputé aux Diablerets et à Leysin, le bobsleigh, le skeleton et la luge à St-Moritz (Grisons) où seront également disputées les épreuves de patinage de vitesse sur le lac gelé. Lausanne accueillera les sports de glace et le village olympique tandis que le site français de Prémanon (Jura) recevra le biathlon, le saut à ski et le combiné nordique. (afp/nxp)