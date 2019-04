Le Böög prédit un été très moyen

Pas de doute, l’été sera très moyen. Paroles de Zurichois du moins, puisque c’est au bord de la Limmat qu’a eu lieu aujourd’hui le traditionnel Sechseläuten. Et que le plus célèbre des météorologues du terroir suisse a été envoyé au bûcher sans états d’âme. Sa tête a explosé après 17 minutes et 44 secondes, douchant par la même occasion les espoirs d'un été formidable.

C’est en scrutant un ciel nuageux mais sec que s’est élancé le cortège des corporations et guildes et de ses 3500 membres en uniformes historiques. Des dizaines de milliers de personnes ont assisté aux spectacles, aussi populaires que la mise à mort du Rababou fribourgeois. Parmi les invités de marque, on a pu apercevoir les conseillers fédéraux Karin Keller-Sutter, Ignazio Cassis et Guy Parmelin. Hôte d’honneur cette année, la ville de Strasbourg et ses 130 jeunes qui ont ouvert dimanche le cortège des enfants.

À 18 heures tapantes, coiffé du chapeau du réformateur Ulrich Zwingli, dont les Zurichois fêtent cette année les 500 ans de son premier prêche, le Böög a été allumé. Et la foule a retenu sa respiration. La fameuse tête fait chaque année l’objet de tous les paris. Plus elle explose rapidement, plus l’été sera chaud. En 2003, l’inévitable s’était produit après 6 minutes, augurant à raison la canicule du siècle. Mais on ne parle pas là de science exacte: en 2014, le Böög avait très vite perdu la tête, mais l’été avait été frais et pluvieux.

Cette année, après un lent démarrage, la tête a finalement volé dans les airs après 17 minutes et 44 secondes, ce qui n'annonce rien de très réjouissant. La coutume veut que s'il explose en moins de 6 minutes, l'été sera radieux. De 6 à 10 minutes, couvert, pluvieux de 11 à 15 minutes, et franchement désastreux au-delà, jusqu'à l'apparition de flocons.

Le croque-mitaine des gamins

Le Böög est né dans un ancien quartier zurichois proche de l’église Fraumünster. Chaque année, à l’équinoxe de printemps, les gamins y brûlaient leur Bonhomme Hiver. Des épouvantails à l’allure de croque-mitaines qui, avant leur supplice par le feu, étaient posés sur un chariot que la foule hurlante tirait dans les rues. À la fin du XIXe siècle, ces réjouissances païennes furent combinées à la coutume du Sechselaüten, comprenez «six heures sonnent». Les cloches de la cathédrale annonçaient jadis la fin du travail à 18 heures et non plus à 17 heures comme en hiver.

La procession des garçons hurlants se transforma en cortège d’enfants sages en costumes traditionnels qui, depuis, défile le dimanche précédent le Sechseläuten. Le Böög, lui, est devenu le personnage principal de la fête du printemps. Et ses prévisions, aussi irrationnelles soient-elles, restent un des sujets préférés autour de la machine à café.

(24 heures)