Le CF refuse d'interdire la clope au volant

Les automobilistes ne devront pas renoncer à la clope. Le Conseil fédéral ne souhaite pas prononcer une interdiction générale de fumer au volant.

Incendies et pollution

L'idée émane de la conseillère nationale Isabelle Chevalley (PVL/VD). Son principal souci: les automobilistes qui jettent leur mégot par la fenêtre. Elle-même a été victime d'un tel incident.

«J'ai dû m'arrêter d'urgence sur l'autoroute suite à un mégot de cigarette non éteint qui s'est retrouvé pris dans mes essuie-glace. J'ai réussi à l'enlever avant qu'il n'aille dans mon moteur...», explique-t-elle dans une interpellation.

Non sans évoquer l'incendie de tunnel du Mont-Blanc et ses 39 morts, causé par un mégot jeté. A cela s'ajoute le risque de provoquer des incendies de forêts et de pollution des eaux.

Législation actuelle suffisante

Des mesures existent déjà pour lutter contre le «littering», souligne le Conseil fédéral dans sa réponse publiée jeudi. Si la nocivité des mégots pour l'environnement est incontestée, ni l'ampleur de leur impact, ni la pollution qu'ils engendrent ne sont connues.

Pour le reste, il n'entend pas aller plus loin que la législation actuelle qui prévoit qu'un automobiliste doit éviter toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule.

Pas question d'interdire certaines activités, à l'exception de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif « mains libres » au potentiel de distraction très élevé. Une interdiction générale de fumer, qui s'appliquerait également aux passagers, nécessiterait au minimum une base légale, précise enfin le Conseil fédéral. (ats/nxp)