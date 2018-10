Le CHUV participe aux jeux interhospitaliers

Le sport doit aider à rompre l'isolement social et contribuer à dépasser la maladie, même à l'hôpital. Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et l'Hôpital de l'enfance participent pour la première fois aux jeux interhospitaliers européens.

Cette semaine est placée sous le signe du sport dans les services de pédiatrie et de chirurgie de l'enfant et de l'adolescent du CHUV et de l'Hôpital de l'enfance, à Lausanne. De nombreuses activités et des ateliers ont été mis sur pied.

A travers l'Europe

Les jeux interhospitaliers ont été lancés par le CHU de Montpellier (F). Ils s'adressent aux jeunes patients des différents services d'oncologie-hématologie pédiatrique d'Europe. Ils réunissent des équipes d'hôpitaux de France, Italie, Luxembourg, Belgique et désormais de Suisse.

Initié en 1991, le projet donne la possibilité aux jeunes de profiter des joies de la compétition. Il veut également promouvoir la pratique sportive à l'hôpital comme moyen de dépasser la maladie, d'être plus autonome et d'améliorer le bien-être des enfants hospitalisés, soulignent les promoteurs de cette initiative.

Faire rêver

Les groupes concourent en simultané à travers cinq disciplines sportives adaptées. Les activités sont filmées et retransmises dans chaque hôpital participant. Le CHUV participe pour la première fois. Son équipe est composée de patients hospitalisés ou soignés à domicile. (ats/nxp)