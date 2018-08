Le Cirque Knie a pris congé de son clown Spidi

Le Cirque Knie a rendu un dernier hommage lundi matin à Berne, dans son chapiteau, au clown Spidi, qui s'est suicidé fin juillet à 51 ans. Le nain travaillait depuis 24 ans pour le Cirque Knie. La cérémonie, simple et émouvante, a réuni des centaines de personnes.

Le patron du Cirque, Fredy Knie jr, s'est dit «bouleversé par cette perte». Spidi - Peter Wetzel de son vrai nom - était un compagnon fidèle, un collaborateur loyal et un homme exceptionnel, a dit M. Knie. Sa petite taille n'a jamais été vue comme un défaut. D'autres artistes et des collègues du cirque ont aussi rendu hommage à Spidi via des interventions enregistrées en vidéo. (ats/nxp)