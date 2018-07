Le Cirque Knie pleure son clown emblématique Spidi

Son visage fardé de rouge et de blanc faisait rire petits et grands depuis presque 25 ans: le clown Spidi du Cirque Knie, de son vrai nom Peter Wetzel, n’est plus. Le Lucernois de 51 ans a décidé de rejoindre d’autres étoiles jeudi soir.

Au bout du téléphone, l’émotion de Géraldine Knie est palpable. «C’est un grand choc. Pour ma famille, mes enfants, moi-même évidemment, lâche la directrice artistique du cirque helvétique. Depuis 25 ans, il était présent à toutes les saisons. Après tout ce que nous avons vécu ensemble, il n’était pas seulement un ami, mais un membre de la famille.»

Peter Wetzel, 1,28 mètre pour 54 kilos, est né en 1966 à Sursee (LU). Il tombe dans la marmite du cirque très tôt, à 10 ans, alors que son père travaille comme monteur chez Nock. À 16 ans, il fait le tour de l’Europe avec la compagnie Les Brizio. En 1995, il rejoint les Knie. Ils ne se quitteront plus.

L'art de l'autodérision

Peter Wetzel est décrit par son entourage comme un personnage plein d’humour. Joseph Gorgoni, alias Marie-Thérèse Porchet, a participé à quatre saisons du Cirque Knie. «Il était toujours motivé pour faire des choses. On l’a d’ailleurs grimé en Mimie Mathy et Evelyne Widmer Schtroumpf, se rappelle, un sourire dans la voix, le comique genevois. Il venait toujours vers moi pour me dire: tu me fais travailler hein? Il était toujours prêt à faire le con. Un vrai clown! Un clown triste, ces derniers jours, apparemment.»

Spidi partageait son nanisme avec sa mère et l’une de ses deux sœurs. Dans les interviews, le clown affirmait n’avoir jamais vraiment souffert de son physique. «Au moins, je ne me tape jamais la tête», rétorquait-il.

Mais parfois, certaines phrases, comme des craquelures sous son maquillage, laissaient entrevoir des failles. «Il faut toujours rigoler, même si on est triste», affirmait-il en 2002 dans 24heures. «Il faut de l’autodérision pour être nain et clown, reconnaît Joseph Gorgoni. Peut-être est-ce ce qui lui a manqué ces derniers temps.»

Joseph Gorgoni a bien remarqué que son collègue, amaigri, n’était pas au top de sa forme. «Mais de là à imaginer…» Géraldine Knie non plus, elle qui plaisantait avec lui quelques heures avant sa mort.

Le spectacle continue

Chez les Knie, show must go on, comme on dit. Le cirque se produira comme prévu vendredi soir à Rapperswill (AG). «C’est ce qu’il aurait voulu, assure Géraldine Knie. Nous en parlions ensemble l’autre jour: à chaque pause hivernale, il se demandait ce qu’il allait faire. Le cirque, c’était toute sa vie.»

Les Knie rendront hommage à leur compagnon en déposant des fleurs et une photo à sa place. (24 heures)