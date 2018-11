Le Comptoir suisse n'atteindra pas ses 100 ans

La 99e édition du Comptoir aura été la dernière. Mardi, MCH a annoncé tirer un trait sur cette manifestation nationale où la campagne se proposait «de retrouver la ville». En cause: une fréquentation qui s'érodait depuis plusieurs années pour finalement drastiquement chuter lors de la dernière édition.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 1986, le Comptoir Suisse accueillait pas loin de 1,1 million de visiteurs. Les gens s'y pressaient des quatre coins du pays pour découvrir les innovations en électroménager, les pavillons de pays exotiques ou se retrouver autour d'un verre dans les caves.

En 1997, la tendance à la baisse était déjà bien là: on dénombrait 570'000 adeptes. En septembre 2018, c'est la chute. Les organisateurs recensent 61'000 visiteurs.

Plus la cote

Au coeur du problème, selon MCH: «la désaffection des foires généralistes traditionnelles en milieu urbain, qui ne paraissent plus correspondre aux attentes du public et des exposants». Dans la même veine, outre-Sarine, l'aventure s'arrête également pour la Züspa à Zurich et comme déjà annoncé pour la Muba à Bâle qui vivra sa dernière édition l'an prochain.

A Lausanne, le site de Beaulieu qui héberge la manifestation se prépare par ailleurs à une grande mutation et ses halles Nord vont être abandonnées. Tout était donc réuni pour tirer la prise.

Encore des foires

Reste que le groupe bâlois ne veut pas mettre un point final au concept des salons. Il précise vouloir se concentrer sur le renforcement de foires spécialisées comme Habitat & Jardin, le salon des métiers et de la formation ou encore Swissbau.

Par ailleurs, MCH planche sur «un concept national d'événements», ajoute-t-il. A ce stade, ses contours sont flous mais il pourrait, dès 2020, occuper les sites de Lausanne, Bâle et Zurich.

Réactions politiques

Pour la Ville de Lausanne et le canton de Vaud, soutiens de la manifestation, l'annonce est certes regrettable mais il fallait se rendre à l'évidence. Le Comptoir «n'offre pas de débouchés économiques suffisants pour s'imaginer un avenir», tout comme les autres foires généralistes.

Les autorités rappellent aussi leur souhait de voir un autre événement émerger sur le site de Beaulieu. Un salon tourné autour de l'agriculture, la viticulture et la gastronomie. Un groupe de travail a été créé en ce sens et il s'agira de voir si le projet trouve des porteurs et un modèle d'affaire viable ces prochains mois. (ats/nxp)