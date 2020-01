Le Conseil central islamique affronte une crise financière

Depuis plus de deux ans, le Conseil central islamique suisse (CCIS) n’a plus réussi à organiser de grande manifestation à fort impact médiatique, ni en Suisse ni à l’étranger. En mai 2017, l’organe salafiste avait dû déplacer dans l’urgence à Istanbul une conférence indésirable à Zurich. L’affaire avait tourné au fiasco lorsque la police turque avait fait couper l’électricité au groupe emmené par le président du CCIS, Nicolas Blancho, et son porte-parole Qaasim Illi.

Les pressions des autorités et du pouvoir judiciaire n’expliquent cependant pas à elles seules les difficultés du CCIS. Celui-ci manque tout simplement de ressources. Les flux d’argent qui arrivaient au siège de Berne-Bümpliz en provenance du Qatar et du Koweït se sont apparemment taris, comme l’admettent certains dirigeants sous couvert de l’anonymat. Le CCIS a donc dû mettre sur pied une «conférence des donateurs» à la gare centrale de Zurich début décembre. D’après notre décompte, seulement une trentaine de personnes s’y sont rendues – y compris le comité de l’association et les membres actifs.

Connexions coupées

Cette situation est également due aux bouleversements politiques dans la péninsule arabique. À l’été 2017, l’Arabie saoudite et d’autres États du Golfe ont imposé un blocus total au Qatar parce que l’important producteur de gaz naturel aurait financé le terrorisme. L’émir du Qatar a réagi peu après en promulguant sa propre loi antiterroriste. Le petit État arabe a voulu couper toutes les connexions qui le liaient de près ou de loin à Al-Qaida ou à l’État islamique.

L’affaire s’est corsée lorsque le Ministère public de la Confédération a inculpé trois dirigeants du CCIS pour propagande terroriste en septembre 2017. En été 2018, Naim Cherni, le responsable de la «production culturelle», a été condamné à une peine de 20 mois de prison avec sursis, tandis que Blancho et Illi ont été acquittés en raison de vices de forme. Toutes ces décisions ont depuis lors été portées devant le Tribunal fédéral. Le verdict est attendu cette année.

Si les sources de revenus s’assèchent, les dépenses continuent. Bien que les membres du comité exécutif du CCIS travaillent gratuitement selon leurs propres déclarations, le «bureau de représentation» loué à Bümpliz implique le paiement d’un loyer mensuel d’environ 4000 francs. S’y ajoutent des frais juridiques et des dépenses pour au moins deux véhicules appartenant à l’association.

Une ancienne salle de fitness

Depuis le fiasco d’Istanbul, le CCIS a organisé de nombreuses petites manifestations dans les locaux d’une ancienne salle de fitness à Zurich-Altstetten. Mais ce centre de condition physique musulman, où les hommes et les femmes s’entraînaient séparément, a été un échec financier. La société qui en est à l’origine, Zurich Swiss Legacy Investments AG, qui était associée à des sympathisants du CCIS, a fait faillite. Selon le jugement du tribunal de juillet 2019, elle devait près de 30'000 francs au propriétaire du bâtiment d’Altstetten.

Nous avons appris, par un client attentif des lieux, la tenue de la conférence des donateurs du CCIS dans une salle de séminaire d’un restaurant de la gare centrale de Zurich. Le client en question s’interrogeait sur les femmes voilées et les hommes à la longue barbe qui apparaissaient soudainement dans l’établissement. Lorsque le porte-parole Illi a traversé le restaurant avec sa fille, dont on estime l’âge à 4 ans et qui portait également un foulard noir, le client a commencé à prendre des photos avec son smartphone. Les images qu’il nous a fournies montrent également un médecin d’origine kurde dont le frère serait un juge de haut rang au sein du groupe État islamique en Syrie.

150'000 francs collectés

Après la conférence des donateurs, Qaasim Illi a diffusé une vidéo dans laquelle il se réjouissait des nombreuses promesses de dons. Un total de 150'000 francs suisses a été collecté, ce qui correspond à peu près au budget annuel du Conseil islamique. Le CCIS a même annoncé par la suite la création d’un poste à temps partiel dans l’administration de l’association.

Toutefois, on ne sait pas exactement combien de promesses de dons ont été tenues. Nicolas Blancho écrit dans le rapport annuel 2018 de l’organisation islamique que seuls les deux tiers des membres paient régulièrement leur contribution. C’était «un bilan regrettable». Combien d’argent a effectivement été reçu après la réunion de décembre? Qaasim Illi n’a pas répondu à cette question.