Le Conseil d’État tessinois déclare l’«état de nécessité»

Écoles du niveau postobligatoire, cinémas, théâtres, musées, centres sportifs, remontées mécaniques, boîtes de nuit, cabarets… Ces lieux sont fermés au Tessin, depuis cette nuit à minuit et jusqu’au 29 mars. Ce mercredi soir face à la presse, son Conseil d’État au complet a annoncé que l’état de nécessité (stato di necessità) était décrété.

Les manifestations de plus de 50 personnes sont interdites au sud des Alpes. Quant aux hôtels et aux restaurants, ils ne peuvent pas accueillir plus de 50 personnes (personnel compris). Les activités sportives sont mises à l’index, à l’exception de celles pratiquées individuellement. Et une prudence particulière est conseillée aux plus de 65 ans.

Ralentir le virus

Le Tessin veut ainsi réduire les contacts. «Nous ne pouvons pas empêcher la propagation du virus, mais nous pouvons tous nous efforcer de la ralentir», a plaidé le conseiller d’État tessinois en charge de la Santé, Raffaele De Rosa. «Je ne vous cache pas que la situation en Italie est plus que préoccupante, et que nous voulons éviter ce qui s’y passe dans les hôpitaux», a renchéri Daniel Koch, responsable de la Division des maladies transmissibles de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), lui aussi présent au Tessin.

La Confédération a recommandé de laisser les écoles obligatoires ouvertes, afin d’éviter que les grands-parents, pour qui la maladie peut être dangereuse, ne s’occupent de leurs petits-enfants. Le Tessin suit cette ligne. Ce point a fait l’objet de nombreuses explications, ce mercredi. La question est controversée au sud des Alpes. Manuele Bertoli, ministre de l’Éducation, a répété que cette mesure était «de caractère sanitaire et non scolaire», avant de rappeler que les enfants ne font pas partie des groupes à risques.

Depuis la mise en quarantaine de l’Italie tout entière lundi, les douaniers ont par ailleurs renforcé leur présence au Tessin, aux Grisons et en Valais. Les frontaliers –ils sont notamment 4000 à travailler dans les soins tessinois– peuvent toujours entrer en Suisse. Mais les douaniers «monitorent» les arrivées, selon le jargon officiel. C’est-à-dire qu’ils questionnent les voyageurs sur la raison de leur venue en Suisse. Mercredi, neuf postes de contrôle ont été fermés afin de mieux maîtriser les flux de circulation et d’améliorer l’efficacité des contrôles.

Fermer les frontières?

Et si les voyageurs ne viennent pas pour le travail? «Nous leur donnons des recommandations, mais n’avons pas la possibilité légale de refuser une entrée sur sol helvétique», indique Christian Bock, directeur de l’Administration fédérale des douanes. Seul le Conseil fédéral aurait la possibilité de décréter une telle interdiction, autrement dit de fermer les frontières. Les spécialistes fédéraux estiment que cela ne serait pas pertinent d’un point de vue sanitaire. «La stratégie du réduit, ça ne marche pas contre cette maladie», affirme ainsi Patrick Mathys, chef de la section de crise à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Et d’un point de vue politique? Mercredi, la présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga, a reçu la députation tessinoise aux Chambres fédérales, flanquée de ses collègues Alain Berset et Ueli Maurer. La question d’une fermeture des frontières a été abordée. «Le Tessin est dans une situation difficile, très lourde. La priorité pour le Conseil fédéral, c’est la santé de la population. Une fermeture des frontières est une mesure possible parmi d’autres. Mais on va l’examiner en collaboration avec les Cantons», déclare la socialiste.

La Confédération analyse aussi la possibilité de prendre la température des voyageurs lors de contrôles aléatoires, comme l’Autriche compte le faire à sa frontière avec l’Italie. Le Corps des gardes-frontière se dit aussi prêt à se mobiliser rapidement dans d’autres cantons si nécessaire.

Matériel médical bloqué

Autre problème aux frontières, le blocage de matériel médical à destination de la Suisse, dans des pays voisins qui craignent pour leur propre approvisionnement. Un camion ainsi qu’un container venant de Chine ont été bloqués en Allemagne. Un convoi transportant des produits désinfectants venant d’Italie était mercredi lui aussi immobilisé. La Confédération travaille à résoudre la situation.

Mercredi, le coronavirus a fait une quatrième victime en Suisse. Un homme de 54ans, qui souffrait de maladies chroniques, est décédé à l’hôpital de Binningen (BL). Plus de 600personnes ont contracté la maladie, dans 23cantons. La présidente de la Confédération se dit «très inquiète». Elle souligne: «Je remercie le personnel soignant qui accomplit un travail incroyable pour la population. Je remercie aussi les entreprises et les employés qui travaillent et contribuent à ce que la Suisse puisse fonctionner normalement pendant cette crise. Nous avons besoin de cette solidarité.»