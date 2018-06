Le Conseil fédéral biffe les deux tiers du rapport sur l’Agenda 2030

«Nous sommes déçus»

Interview d’Eva Schmassmann, responsable de la politique du développement chez Alliance Sud et présidente de la Plateforme Agenda 2030, qui regroupe 40 ONG.



Votre réaction à chaud?



Nous sommes extrêmement déçus. Le rapport dépeint une image très très rose de la Suisse. Il ne parle pas vraiment des défis qui demeurent dans le domaine de la pauvreté ou de l’écologie par exemple.



L’avis de la société civile a été évincé… Comment l’interprétez-vous?



C’est le signal d’un manque de confiance envers la société civile, qui s’est fortement engagée dans le processus.



Quelles sont pour vous les plus grosses lacunes de la politique suisse sur le développement durable?



Il y en a trois. Premièrement, il n’y a pas de responsabilité clairement définie pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030. Deuxièmement, il faut mobiliser plus de ressources humaines et financières. Or le Conseil fédéral veut faire avec l’existant. Enfin, il faut plus de cohérence. On peut ainsi se demander si alléger les conditions d’exportations d’armes répond à des objectifs de développement durable.

Benjamin Keller