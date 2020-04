Le Conseil fédéral ne veut pas abolir les énergies fossiles d’ici à 2050

D’accord sur le fond, pas sur la forme. C’est en substance ainsi qu’on pourrait résumer la position du Conseil fédéral sur l’initiative «pour les glaciers» qui vise à atteindre zéro émission nette de CO2 d’ici à 2050. Il lui oppose un contre-projet direct. Pour les initiants, la position du gouvernement n’est ni vraiment surprenante ni complètement satisfaisante. «Il aurait pu tout simplement accepter l’initiative qui ne propose rien de moins que ce à quoi la Suisse s’est engagée en 2019: respecter les accords de Paris», nous confie Marcel Hänggi, journaliste zurichois à l’origine de l’initiative.

Lors de sa séance de vendredi, le gouvernement a réaffirmé cet objectif mais juge que l’initiative va trop loin. En effet, il ne souhaite pas inscrire dans la Constitution «l’interdiction explicite des agents énergétiques fossiles», préférant laisser une plus grande marge de manœuvre au parlement et aux Cantons.

Initiative des Alpes bis

Or c’est bien là que le bât blesse. Car pour Marcel Hänggi, «on ne peut pas atteindre zéro émission de gaz à effet de serre tout en continuant à utiliser de l’énergie fossile. J’ai l’impression qu’on attend une sorte de miracle technologique», s’étonne-t-il.

Sa plus grande crainte est de voir le scénario de l’initiative des Alpes se répéter. Pour rappel, ce texte accepté en 1994 par le peuple visait à faire en sorte que tout le transport de marchandises à travers l’arc alpin suisse se fasse par le rail. Aujourd’hui, l’objectif fixé dans la loi d’application de 650'000 camions par an au maximum à travers les Alpes n’est toujours pas atteint.

«On risque de se retrouver avec une initiative qui reste symbolique mais pas appliquée.» S’il est bien trop tôt pour dire s’il maintient ou non son texte, on comprend bien qu’il attend du Conseil fédéral qu’il précise la manière qu’il compte utiliser pour atteindre cet objectif. Le département de Simonetta Sommaruga est désormais chargé d’élaborer ce contre-projet dans le détail et une consultation suivra.

Soutien au renouvelable

Reste que lors de cette même séance, le Conseil fédéral a également mis en consultation une modification de la loi sur l’énergie. Et parmi les mesures proposées, toute une série concerne précisément l’encouragement des énergies renouvelables. Ainsi, les valeurs indicatives existantes pour l’horizon 2035 deviennent des objectifs contraignants. Et un objectif suivra pour la période allant jusqu’en 2050. Le pas est important. Pour les énergies renouvelables, la valeur indicative pour l’année 2035 se situe à 11400 gigawattheure alors qu’elle était de 3877 GWh en 2018, soit 6,1% de la production totale d’électricité. La force hydraulique devra, elle, faire passer sa production de 35'986 GWh à 37'400 GWh. Le Conseil fédéral estime ainsi compenser l’abandon du nucléaire.

Les soutiens pour améliorer les différentes énergies font l’objet d’une enveloppe totale de 215 millions de francs financée par le supplément perçu sur le réseau, lequel est déjà en vigueur. La consultation court jusqu’au 12 juillet.