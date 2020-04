«Le Conseil fédéral paraît moins maîtriser la sortie de crise»

Les seniors peuvent embrasser leurs petits-enfants, mais pas les garder. Ce message livré lundi par Daniel Koch, en apparence contradictoire, connaît une explication plutôt nuancée: l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) craint que les grands-parents ne recommencent à se rapprocher de leurs enfants, généralement inscrits dans la vie active. Mais lorsque l’on s’adresse au plus grand nombre, les nuances sont très difficiles à faire passer au grand public. L’éclairage de Marie Deschenaux, spécialiste en communication de crise.

Lors d’une situation de crise, peut-on réellement passer un message subtil?

Non. Il faut vulgariser au maximum pour être compris de tous. Dans une cellule de communication de crise, on a ce qu’on appelle un «naïf», une personne lambda, qui n’a pas de connaissances dans le domaine concerné, auquel les experts vont s’adresser. Si cette personne ne comprend pas ce qu’on lui dit du premier coup, cela signifie que personne n’assimilera le message. Il faut donc revoir la copie.

Peut-on dire que depuis une dizaine de jours, la communication du Conseil fédéral et de l’OFSP vacille?

Je n’irai pas jusque-là. Jusqu’à maintenant, le Conseil fédéral, incarné principalement par Alain Berset, a bien tenu la rampe. L’OFSP et Daniel Koch, qui fait figure de pilier, également. Mais tant pour l’exemple des grands-parents que pour les écoles, les réponses sont devenues moins claires. Et les gens s’insurgent, aussi parce que le message est en train de changer. On ne pouvait plus embrasser ses petits-enfants, maintenant ce sont ses enfants qu’on ne doit plus côtoyer. Pareil pour les écoles: on nous a dit que les petits étaient des vecteurs de virus, et ce sont les premiers à retourner en classe. On sent la confusion des gens. Depuis le départ, le Conseil fédéral, avec la diffusion des conférences de presse en direct, s’est montré très transparent. Là, il donne l’impression de moins maîtriser la sortie de crise. La phrase d’Alain Berset, «On avance aussi vite que possible et aussi lentement que nécessaire», l’illustre bien. Je pense que ce mercredi, le Conseil fédéral reviendra longuement sur ces questions et clarifiera le message.

Si vous aviez fait partie de l’équipe de communicants, qu’auriez-vous conseillé?

La phrase de Daniel Koch est une réponse à une question d’un journaliste, ce qui explique en partie son manque de clarté. Il aurait fallu anticiper. Peut-être était-ce un choix de ne pas aborder le sujet. Il faut aussi tenir compte de l’effet amplificateur des réseaux sociaux. Beaucoup d’informations ont été données ce jour-là, mais c’est cette phrase qui est ressortie.

Sur les réseaux sociaux, les gens deviennent nerveux. Après l'«oreiller de paresse» de Guy Parmelin, l’impression est que la communication commence à connaître des ratés.

Il ne s’agit pas d’une phrase maladroitement lâchée à la télévision. Elle a été publiée dans la presse écrite, relue attentivement par une équipe de communicants. Cette interview a été donnée à un journal alémanique (ndlr: mais publiée aussi dans «Le Matin Dimanche»), pour un public qui a une perception très différente de la crise qu’en Suisse romande. Guy Parmelin est un UDC vaudois. Il y a eu une pesée des intérêts: il a choisi cette fois de séduire son électorat et l’économie plutôt que la région d’où il vient. Il faut d’ailleurs faire attention à la récupération politique. Les partis, jusqu’ici très en retrait, commencent à sortir du bois.