Le Conseil fédéral prend de lourdes mesures contre le coronavirus

Branle-bas de combat au Conseil fédéral contre le coronavirus! Le Gouvernement annonce en ce moment des mesures drastiques et historiques pour endiguer le fléau. Dès lundi, la vie des Suisses va être bouleversée. Voici les principales mesures:

Les écoles sont fermées jusqu’au 4 avril. C’était une mesure qui était réclamée par une partie de la population et qui est déjà appliquée en Italie.protection. “Pour les enfants du primaire, les cantons peuvent cependant prévoir des offres d’accueil afin d’éviter que les enfants soient gardés par des grands-parents”

Les manifestations de plus de 100 personnes seront interdites jusqu’à fin avril. Cette mesure va plus loin que celle que le Conseil fédéral avait soumise au canton. Il proposait alors d’interdire les manifestations de plus de 300 personnes.

Des barrages filtrants seront introduits aux frontières avec l'Italie. Les garde-frontières pourront refuser l’entrée à toutes les personnes venant d'Italie qui ne disposent pas d’un permis frontalier. La mesure pourrait être introduite ultérieurement à d'autres frontières.

Bars et restaurants touchés Les restaurants, les bars et les discothèques ne peuvent plus accueillir plus de 50 clients.

Un fond de dix milliards de francs est mis à disposition des entreprises et des employés “pour amortir rapidement et sans bureaucratie l’impact économique de la pandémie.

Le communiqué du Conseil fédéral

COVID-19 : recommandations relatives aux transports publics

Ordonnance sur l'assurance chômage

Ordonnance 2, sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus

(Développement suit).