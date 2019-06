Le Conseil fédéral veut renégocier à Bruxelles

L'avenir des relations entre la Suisse et l'UE reste incertain. A l'issue de la consultation nationale, le Conseil fédéral renonce à signer dans l'immédiat le projet d'accord-cadre négocié. Il veut d'abord demander des précisions à Bruxelles.

Le gouvernement maintient son «appréciation globalement positive» du projet d'accord, mais il veut tenir compte de trois préoccupations des acteurs politiques et économiques suisses. Elles concernent les aides d'Etats, la protection des salaires et la directive sur la citoyenneté européenne qui élargit l'accès aux prestations sociales.

Dans une lettre adressée au président de la Commission européenne Jean-Pierre Juncker, le gouvernement insiste sur sa volonté de consolider et développer les relations bilatérales, mais il relève qu'il doit avoir le soutien de la population. Or, une votation sur l'accord-cadre est quasi certaine.

Bruxelles a vite réagi, déclarant par la voix de sa porte-parole que l'annonce du Conseil fédéral représentait un «développement dans l'ensemble positif». «La Commission européenne étudiera la lettre avec attention et lui répondra en temps voulu», a encore déclaré la porte-parole Mina Andreeva.

????????????????@EU_Commission reaction to announcement of Swiss Federal Council on Institutional Framework Agreement: This appears to be an overall positive development. The European Commission will study the letter carefully and we will reply in due course.