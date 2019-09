Le DFAE lance une appli pour les touristes

«Travel Admin»: c'est la nouvelle application que le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) vient de lancer pour les voyageurs et les Suisses vivant à l'étranger. Elle vise à faciliter l'organisation d'un séjour à l'étranger et permettre de les joindre en cas de crise ou de catastrophe.

Les Suisses et Suissesses effectuent chaque année plus de 16 millions de voyages à l'étranger (avec au moins une nuitée), rappelle le DFAE. Environ 760'000 ressortissants suisses vivent en dehors du territoire. La nouvelle application, gratuite, viendra compléter la gamme de prestations déjà proposée par le DFAE, sur son site ou via sa Helpline atteignable 365 jours par an, 24h sur 24.

