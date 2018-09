Le Jura fêtera ses 40 ans en juin prochain

Le canton du Jura va fêter son 40e anniversaire le 23 juin 2019. Il entend mettre sur pied une grande fête populaire. Le programme des festivités sera dévoilé au début de l'année prochaine.

Le canton du Jura est entré en souveraineté le 1er janvier 1979, un peu plus de trois mois après que le peuple et les cantons suisses l'ont accueilli dans la Confédération. Le Gouvernement a choisi la date du 23 juin par opportunité de calendrier et de saison, mais aussi en raison de sa portée symbolique.

C'est en effet le 23 juin 1974 que la majorité des citoyens des sept districts du Jura historique ont accepté la création du Jura. Seuls les districts de Delémont, de Porrentruy et des Franches-Montagnes se prononcent pour une séparation. Les trois districts du sud du Jura, ainsi que le Laufonnais s'y opposent.

«Nous souhaitons associer la population, en particulier la jeunesse, à cette manifestation», précise Jacques Chapatte, chef du service de l'information et de la communication du canton. Des représentants des cantons et de la Confédération seront conviés à la partie officielle des festivités. (ats/nxp)