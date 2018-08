Le Léopard d'or décerné au film «A Land Imagined»

Le film «A Land Imagined», du réalisateur singapourien Yeo Siew Hua, a reçu le Léopard d'or au 71e Festival de Locarno. Ce polar complexe se déroule dans l'univers impitoyable des travailleurs immigrés trimant sur les gros chantiers de l'Etat insulaire.

Le jury international présidé par le réalisateur chinois Jia Zhang-ke a révélé son choix samedi après-midi. Les Léopards seront décernés en soirée sur la Piazza Grande pour le meilleur film, la meilleure mise en scène ainsi que pour les meilleurs acteur et actrice. D'autres catégories sont également primées.

