Le MàD dépose le bilan après quarante ans de fête

À voir le Moulin à Danses (MàD) surmonter les épreuves les unes après les autres, une question commençait à émerger: la boîte de nuit serait-elle éternelle? Mercredi, la réponse définitive est tombée. Anthony Gallardo, son président par intérim, a déposé le bilan auprès d’un juge du Tribunal de première instance. La faillite de la société coopérative devrait être officialisée prochainement. «Lors de notre assemblée générale, les membres ont acté l’absence totale de solution», commente le président, la mort dans l’âme.

Depuis le 30 décembre et la soirée «Baila reggaeton», plus personne n’avait dansé entre les murs du MàD, installé à Châtelaine depuis 2013. «Ces derniers mois ont été de l’acharnement thérapeutique», reconnaît Anthony Gallardo, relevant la situation peu confortable des locaux «excentrés et sans parking».

Un matin, les scellés sur la porte

Le MàD allait surtout devoir entamer une nouvelle lutte en 2018. Son bail arrivant à son terme, les démarches en vue d’obtenir les autorisations devaient être renouvelées. Une opération complexe, coûteuse et incertaine pour un lieu de fête attaqué en justice par des voisins lassés des nuisances. Sans compter les péripéties administratives récentes. Un matin de 2016, le Service du commerce appose des scellés sur les portes pour «ouverture illicite». Lorsque la situation se normalise, le coup de massue est financier. Alors que Rémy Pagani exonère la coopérative du paiement de cinq mois de loyer, la décision est annulée par le Conseil administratif de la Ville de Genève.

À l’heure de rendre les clés, l’ultime et jeune (26 ans) président de la coopérative est amer. «Nos soutiens politiques sont devenus exsangues en cours de législature. Personne n’a trouvé nécessaire de nous venir en aide alors que nous œuvrons pour la culture depuis des décennies. Et sans aucune subvention.»

Le quart d’heure des slows

L’aventure du MàD aura duré quarante-deux ans exactement. Elle naît du rassemblement d’une bande de copains sur la route de Saint-Julien en 1976. Face au Moulin du Rondeau naît l’association culturelle Moulin à Danses. Très vite, ceux qui y jouent de la musique, dansent et chantent s’y sentent à l’étroit. Parole de fêtard, le MàD vivra ses années d’insouciance au Clos-de-la-Fonderie, à Carouge. Mais en 1988, un incendie anéantit les locaux, forçant le déménagement à la rue du Stand.

Pour entrer au MàD, il faut être membre du cercle privé. Sa carte est le sésame qui permet de passer la porte au bras d’un invité de son choix. À l’intérieur, la formule fait toujours son effet. La journée, les cours de danse s’enchaînent; la nuit, on organise des concerts et des soirées à thème. Quand le DJ prend les commandes, il passe de la musique moderne, mais glisse toujours dans sa sélection une fenêtre de valses et tangos. Plus tard, ce sont les slows que l’on exhume sur la piste de danse.

La carrière d'un conseiller d’État

Loin de la Genève guindée, le MàD rassemble des habitués, mélange les univers. Il fait également la une de la presse aux premières lueurs de l’année 2012. La nuit du Nouvel-An y fut mouvementée pour Mark Muller, alors conseiller d’État. La bagarre avec un videur précipite le scandale et la fin politique du libéral-radical.

Le fin du MàD débute en 2012. Ce n’est pas le feu qui l’expulse cette fois-ci, mais la construction de logements sur le terrain d’Artamis. Au terme de négociations tendues avec la Ville, le MàD accepte de déménager à Châtelaine avec la promesse d’être relogé sous l’un des réservoirs du Bois de la Bâtie rapidement.

Aujourd’hui, ces salles n’ont pas dépassé le stade de projet, laissant aux dirigeants le sentiment d’avoir été trompés. «Nous n’avions pas vocation à rester longtemps à Châtelaine. L’objectif était de survivre dans l’intervalle, mais ces locaux ont été notre tombeau», regrette Anthony Gallardo.

C’est donc là, à deux pas de l’ancien stade des Charmilles, que le MàD a coupé le son. Ces derniers temps, les activités culturelles avaient été mises de côté. Ne restait alors qu’une simple discothèque. Avec ses difficultés financières, ses déboires administratifs et les conflits avec ses voisins. (24 heures)