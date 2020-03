Le Magic Pass prépare son avenir sans Crans-Montana

Les chiffres sont au beau fixe. Le Magic Pass, cet abonnement commun à une trentaine de sociétés de remontées mécaniques boucle sa troisième année d'existence sur un résultat qualifié d'excellent. Un total de 135'400 abonnements ont été vendus pour la saison 2019/2020 contre 105'000 la saison précédente et 80'500 la première année.

Mais outre le bilan de la saison en cours qui a été évoqué ce mardi en conférence de presse, c'est surtout l'avenir qui soulève des interrogations. Car malgré les nouveautés annoncées (intégration de La Robella (NE) de Saas-Fee et Saas-Almagell (VS) l'été et d'une option donnant accès aux bains thermaux et piscines d'altitude), c'est l'absence de Crans-Montana qui va marquer un tournant. On s'en souvient, la station en mains du milliardaire tchèque avait annoncé avant la saison en cours sa volonté de faire cavalier seule, faute d'avoir pu obtenir des concessions de la part de la coopérative.

Pas de danger pour le Magic Pass

Véritable mastodonte au sein du Magic Pass, Crans-Montana en était le plus grand domaine. Raison pour laquelle les administrateurs de l'abonnement communautaire table sur "seulement" 120'000 forfaits cette saison. Ils se disent pourtant sereins. «On estime que Crans-Montana peut nous coûter 26'000 abonnements au maximum mais on pense pouvoir limiter cette perte. Ce qui est regrettable, c'est pour l'image et pour les clients», confie Sébastien Travelleti, administrateur du Magic Pass.

Financièrement, en admettant la perte la plus forte, le Magic Pass se retrouverait au pire au niveau de la saison passée mais sans devoir céder près d'un quart de son chiffre d'affaires à la station du Haut-Plateau, soit 11 millions de francs pour cette année. La différence serait alors à partager entre les stations membres.

Quel avenir pour Crans-Montana?

Quant à Crans-Montana, difficile de dire de quoi son avenir sera fait. La société a lancé plusieurs types d'abonnement à prix cassés, dont un à 365 francs pour l'année là où le Magic Pass s'échange à 399 francs. Elle a également lancé un produit à 150 francs qui offre 100 jours de ski, hors vacances de Noël/Nouvel An et de février, en complément d'un abonnement dans une autre station, dont le Magic Pass. «Je pense même que cela peut inciter des gens à acheter un Magic Pass pour ensuite profiter de cette offre», se rassure Sébastien Travelleti.

Nous avons voulu savoir comment Crans-Montana envisageait son avenir mais le directeur Maxime Cottet n'a pour l'heure pas donner suite à nos appels. Lors de l'annonce de sa sortie du Magic Pass, il évoquait un chiffre d'affaires qui plafonnait à 21 millions avec le Magic Pass alors que le seuil de rentabilité se situerait à 23 millions.

Exemple américain

Sans se lancer dans des comparaisons hasardeuses, on peut toutefois affirmer que lorsqu'une station décide de quitter un produit commun, la fréquentation chute. C'est ce qui est arrivé à la station d'Arapahoe, dans le Colorado, après avoir quitté l'Epic Pass duquel est largement inspiré le Magic Pass. Toutefois, si on en croit les déclarations du directeur dans la presse de ces derniers jours, c'était le but recherché: moins de monde, moins d'attente, plus de poudreuse. Pas sûr que ce soit l'objectif à Crans-Montana.