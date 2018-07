«Le Matin» dit adieu aux lecteurs romands

Cent vingt-cinq ans d’histoires, petites et grandes, trente-quatre ans sous le nom «Le Matin». Pour aboutir, ce 21 juillet 2018, à l’ultime édition. Le quotidien romand ne survivra qu’en tant que marque, sur les plates-formes mobiles. Ainsi en a décidé le groupe Tamedia (qui édite aussi ce journal), en raison de lourdes pertes financières accumulées ces dernières années. Si «Le Matin» resurgit un jour en version imprimée, ce sera sous forme de périodique réservé aux événements sportifs (lire l’encadré). «Le Matin Dimanche», lui, n’est pas concerné par ces bouleversements.

La préparation du dernier numéro s’est déroulée dans un climat tendu, à Lausanne. Jeudi soir, la direction de Tamedia annonçait qu’elle mettait fin à la procédure de médiation engagée sous l’égide du Conseil d’État vaudois. L’éditeur zurichois entend «en priorité» négocier le plan social pour ses 36 employés licenciés. Et il estime que cela doit se faire devant l’Office de conciliation du canton de Vaud.

«Jusqu’au bout, nous avons fait un journal qui nous correspond»

Le clap de fin, «c’est une claque pour nous tous», confie Grégoire Nappey, rédacteur en chef sur le départ. Il rend hommage à l’équipe du «Matin», qu’il aura dirigée pendant quatre ans. «Nous sommes passés par tous les sentiments au cours des dernières semaines. La tristesse, la colère, l’incertitude, la résignation, la mélancolie… Mais jusqu’au bout, nous avons fait un journal qui nous correspond.» Faits divers, faits de société, images fortes et actualité des «people» auront fait le sel du quotidien orange.

L’adieu de chacun

L’édition en vente ce samedi – avec un tirage fortement augmenté – a cependant une tonalité très particulière. La couverture prend l’allure d’un avis mortuaire. Exit l’actualité habituelle, les sports et la météo. Grégoire Nappey a réservé la section principale aux collaborateurs du «Matin», issus de tous les métiers qui le composent. Chacun, à sa manière, dit adieu à son journal. «Certains ont fait toute leur carrière ici.» Barrigue, caricaturiste historique du titre, n’a pas raté l’occasion de placer un tout dernier dessin.

Les lecteurs y occupent aussi une place de choix. Huit pages pour montrer les visages de celles et ceux qui ont lu et aimé «Le Matin». L’appel aux photos lancé ces derniers jours a cartonné. De même, la rédaction a reçu de nombreuses idées pour réaliser les affichettes placardées dans les kiosques romands. Grégoire Nappey y voit la preuve d’«un fort attachement au journal, au papier». Il s’en est aussi rendu compte en répondant à des dizaines d’e-mails transmis par des lecteurs émus. «Je ne sais pas si tous ces gens se tourneront vers notre application mobile», avoue-t-il.

Ses prédécesseurs font part de leur profonde tristesse. Peter Rothenbühler parle avec émotion du quotidien qui aura été «le préféré des Romands». Il en veut aux éditeurs, Tamedia mais aussi Edipresse, d’avoir commis des erreurs stratégiques. Antoine Exchaquet, rédacteur en chef de 1988 à 1997, se dit inquiet pour toute la presse romande.

«Nous étions les empêcheurs de tourner en rond en Suisse romande. Cela restera une grande fierté»

Que restera-t-il de l’aventure du «Matin»? «Une vraie liberté de ton, répond Antoine Exchaquet. Pour moi, il a été un journal grand public et sensible à l’humour, ce qui était nouveau à l’époque. On le faisait sérieusement mais sans se prendre au sérieux. Et puis, il était dynamique. Quand Lady Di est morte, nous avons carrément fait un cahier spécial!» Il n’oublie pas non plus les grandes enquêtes publiées au fil des décennies, comme l’affaire Kopp en 1989.

Peter Rothenbühler insiste, lui aussi, sur les grandes plumes qui ont marqué leur époque et leur région. «Comme Liliane Varone en Valais et Raymond Pittet dans les pages sportives, du temps de la «Tribune de Lausanne.» Plus récemment, le quotidien a fait le pari du journalisme populaire. «On osait soulever des polémiques et des phénomènes de société. J’étais très souvent invité à la TV pour en débattre. Nous étions les empêcheurs de tourner en rond en Suisse romande. Cela restera une grande fierté.» (24 heures)