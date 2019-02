Le Monsieur propre du Qatar s’offre un somptueux palais à Cologny

Un palais spectaculaire est en train de sortir de terre à Cologny, juste au-dessus de la Rade et du lac. Pour l’instant, ce n’est qu’une coque de béton bardée d’échafaudages. Mais si l’on en croit les images de synthèse réalisées par ses architectes, cette «villa de très haut standing» sera somptueuse: piscine intérieure bordée d'arcades mauresques, grands salons à la française, porche à colonnades et profonds garages abritant limousines et voitures de sport…

Ce style pompeux n’a rien d’inhabituel dans cette commune genevoise prisée des oligarques et des têtes couronnées du Golfe. La différence, c’est que cette résidence appartient plus modestement à un haut fonctionnaire – l’inamovible procureur général du Qatar, Ali bin Fetais al Marri.

Ce personnage est bien connu à Genève où il a ouvert, en 2017, un centre pour la promotion de l’Etat de droit et la lutte contre la corruption, le ROLACC. Ali al-Marri est aussi intervenu auprès de la Suisse pour tenter de restituer à la Tunisie des fonds de la famille de l’ancien dictateur Ben Ali – sans succès. Portant le titre de rapporteur spécial de l’ONU, ce francophile diplômé de la Sorbonne prône dans ses discours la «transparence maximale» comme meilleur antidote à la corruption.

Un palais à plus de dix millions

Mais cette volonté de transparence s’arrête sur le perron de son palais de Cologny. Impossible en effet de savoir d’où le procureur général a sorti les nombreux millions nécessaires à sa construction. En 2013, selon des documents du registre foncier, l’achat de la parcelle avait coûté plus de 7 millions de francs. Aujourd’hui, le luxe des aménagements intérieurs et la taille de l’édifice devraient faire grimper la fracture à bien plus de dix millions. Difficile d’être plus précis car l’architecte qui pilote le chantier, Karim Alami, n’a pas répondu à nos demandes de précisions.

Même mutisme de la part de son client. Contacté à travers de multiples intermédiaires, Ali al-Marri n’a pas répondu à nos questions sur le financement de son palais. L’antenne genevoise de son centre anticorruption, le ROLACC, semble vide. Contacté par téléphone au Qatar, son directeur a rapidement cessé de répondre à nos appels. Le banquier genevois de la National Bank of Kuwait (NBK), qui a déposé la demande de permis de construire, ne fait aucun commentaire non plus. Seule une source proche de la mission du Qatar à Genève précise que l’édifice est une résidence secondaire, sans fonction diplomatique.

Tribu importante

En privé, un spécialiste de la région, qui ne souhaite pas être cité nommément, se laisse aller à quelques hypothèses sur la bonne fortune du procureur Al-Marri. Le magistrat de 54 ans appartient à l’une des tribus les plus importantes du Qatar, dont le soutien à l’émir est crucial. En poste depuis 2002, Ali al-Marri est une figure quasi indéboulonnable du petit Etat gazier. Sa fonction et sa longévité lui garantissent l’accès à des budgets importants, sans que l’on sache si l’argent qui a financé son palais provient de cadeaux de l’émir, d’activités commerciales annexes, fréquentes chez les dignitaires du Golfe, ou d’autres sources encore. «Tout ce que je peux vous dire, c’est qu'il a l’air très riche, ça se voit sur lui», indique un Suisse qui l’a rencontré.

Guerre froide dans le Golfe

Seule certitude, les résidences du magistrat à l’étranger sont devenues un enjeu dans la guerre froide qui oppose depuis 2017 le Qatar à ses voisins du Golfe. L’an dernier, un article du Point avait déjà attiré l’attention sur l’hôtel particulier d’Ali al-Marri à Paris et sur ses biens immobiliers à Genève. L’information a été largement relayée sur Internet et dans des dossiers circulant entre Paris et Genève, chez des enquêteurs privés ou des professionnels des relations publiques proches des Emirats arabes unis.

Mais rien n’y fait : amateur de montres voyantes et de beaux habits, Ali al-Marri semble n’avoir rien changé à son style dispendieux. Sa villa genevoise, lorsqu’elle sera achevée, en sera le témoignage le plus éclatant.

Collaboration : Alain Jourdan (24 Heures)