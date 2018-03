Le National pourrait tailler 500 millions

Les coûts des prestations complémentaires inquiètent. Prêt à réformer le système, le National pourrait tailler mercredi 500 millions, soit deux fois plus que les sénateurs. L'idée d'interdire aux retraités de toucher leur 2e pilier comme capital divise.

Le volume des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI a plus que doublé entre 2010 et 2015 pour atteindre 4,8 milliards de francs. Obliger les retraités à toucher leur avoir de vieillesse sous forme de rente doit éviter que certains dilapident leur capital avant de solliciter des prestations complémentaires.

Si le Conseil des Etats l'a accepté facilement, rien n'est joué au National. Estimant qu'il faut faire confiance aux retraités, certains plaident pour le statu quo. D'autres soutiennent l'interdiction complète des retraits de capital de 2e pilier. La majorité pourrait couper la poire en deux et n'imposer la rente que pour la moitié de l'avoir de vieillesse.

La latitude des salariés à utiliser leur 2e pilier pour lancer leur affaire sera aussi discutée. Mais la réforme est beaucoup plus vaste et elle pourrait faire très mal aux personnes dépendant des PC.

Le montant minimal alloué devrait être abaissé. Les montants servant à couvrir les besoins vitaux des enfants devraient également être moins généreux. Les personnes disposant d'une fortune devraient être exclues du système et celles qui dilapident leur argent avant de toucher des PC pourraient toucher moins. Les aides aux loyers devraient en revanche être revalorisées. (ats/nxp)